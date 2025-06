Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y miembro de Alianza Para el Progreso (APP), dijo que la decisión de que su bancada no participe en una candidatura para la próxima presidencia de la Mesa Directiva fue tomada en el comité de su partido político en la cual él no participó.

“El Comité Ejecutivo Nacional (de APP) hace un mes aproximadamente en una reunión acordó que en esta oportunidad APP no tendría la intención de postular a uno de sus miembros a la presidencia del Congreso. Son decisiones del tipo político en la cual no he participado”, dijo ante la prensa este jueves.

“Es la decisión inicial del comité ejecutivo nacional. Sin embargo, la próxima semana recién se comenzarán las conversaciones formales y ahí se verá”, agregó.

El Comité Ejecutivo Nacional de la alianza política APP decidió no postular a ninguno de sus miembros a la presidencia del Congreso, una medida que responde a decisiones internas del partido y busca preservar la estabilidad política y el crecimiento económico del país. Ante la posible vacancia presidencial, se resalta la importancia de que el mandato constitucional se cumpla íntegramente. En cuanto a la ola de extorsiones y la inseguridad, se han implementado mesas de trabajo y declarado la emergencia policial para agilizar compras de armamento y equipamiento, mientras se espera la rápida aprobación de iniciativas legales por parte del Ejecutivo. Respecto a la crisis del Ministerio Público y la propuesta de Perú Libre para su reorganización, se reconoce la necesidad urgente de reforma para garantizar la confianza en esa institución. Finalmente, se critica el desorden observado en la reciente gestión de la Junta Nacional de Justicia, subrayando la importancia del respeto a las normas constitucionales y la estabilidad institucional para el país.

El Comercio reveló que las conversaciones dentro del Poder Legislativo actualmente apuntan a que las principales fuerzas políticas, Fuerza Popular y APP, no están dispuestas a asumir la presidencia de este poder del Estado.

Cuando se le preguntó a Salhuana si esta decisión tenía relación con la campaña electoral para el 2026, respondió que “para nadie es extraño que el próximo año en abril tenemos elecciones”. “Creo que APP ha cumplido un rol fundamental de brindar estabilidad política al país”, explicó.

Tampoco adelantó si es que APP confirmaría su apoyo a una posible candidatura de algún legislador de Somos Perú. “Es un partido que ha participado en todo momento en el bloque democrático y forma parte de una alternativa”, fue lo que se limitó a responder.