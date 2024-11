El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), aseguró que el Ejecutivo “no está cumpliendo” con presentar su proyecto de ley en reemplazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia vence el próximo 31 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas, indicó que solo quedan cuatro sesiones del pleno del Parlamento por delante y que la actual legislatura vencerá inexorablemente el próximo 15 de diciembre, tal como lo establece la Constitución Política.

“El Ejecutivo tenía la responsabilidad de presentar el proyecto de Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) en octubre del 2022. Estamos exactamente a dos años. Yo vuelvo a exhortar al Ejecutivo, al señor ministro de Energía y Minas, por quien tengo un especial aprecio, reconozco su calidad personal y profesional, pero creo que en este tema no estamos haciendo lo que corresponde”, expresó.

“Lo que creo es que el Ejecutivo no está cumpliendo una norma que se dio en diciembre del 2021, que ordenó que la Ley MAPE tenía que ser presentada a más tardar en octubre 2022. Esperemos que lo presente en estos días, la comisión la dictaminará”, agregó.

Este jueves verán facultades

De otro lado, Salhuana Cavides aseguró que de todas maneras este jueves 7 de diciembre se votará el pedido de facultades presentado por la Comisión de Fiscalización para investigar el caso del ‘cofre’, vehículo asignado al despacho de la presidenta Dina Boluarte y que fue visto en la misma zona donde la Policía buscó al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en febrero pasado.

“El día de hoy jueves se va a poner en debate esa moción. No sé (si será en la mañana), eso está en función al orden que seguimos para pedirlo, pero hoy día se vota”, aseveró.

“Lo que pasa es que vamos Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Podemos y así vamos rotando. Si la bancada me pide que lo vea en la mañana, yo no tengo ningún problema”, añadió.

No apoya vacancia

Consultado sobre las mociones de vacancia que se vienen promoviendo en el Congreso, Eduardo Salhuana insistió en que el país necesita estabilidad para atraer inversiones y que los periodos de gobierno son de cinco años.

“He señalado en reiteradas oportunidades que lo que hay que devolverle al país es estabilidad. Si nosotros continuamos teniendo un presidente cada 12 meses, el país no va a crecer económicamente, no hay inversiones, no hay seguridad jurídica y lo que tenemos que hacer es darle continuidad democrática”, manifestó.

“Los periodos son cinco años, lo he señalado y esa es la posición de mi bancada y creo que de la mayoría de las bancadas parlamentarias”, agregó.

Respeta puntos de vista

Consultado respecto a la realización de una audiencia sobre “seres tridáctilos”, promovido por el congresista Germán Tacuri (Bloque Magisterial) para este sábado 9 de noviembre, Salhuana dijo que respeta los puntos de vista, aunque desconoce del tema.

“Desconozco ese evento, pero usted sabe que el Congreso es el espacio democrático por excelencia. Si los congresistas tienen esa iniciativa… habría que ver el contenido para opinar, pero yo respeto los puntos de vista”, acotó.

“Bueno, no sé, el Perú es un país maravilloso, fabuloso, que tiene tantos mitos, una riqueza histórica, enorme. Son temas, a mí me encantaría hablar de los temas económicos, las perspectivas que tenemos”, sentenció.