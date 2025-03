El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), se mostró en contra de la vacancia de la mandataria Dina Boluarte, tal como lo planteó la legisladora Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), por considerarlo “absolutamente incorrecto”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que se debe respetar el voto popular y que los gobiernos son elegidos por cinco años, por lo que se mostró a favor de que Boluarte Zegarra concluya su mandato y evitar tener un presidente cada 12 meses porque “no le hace ningún bien” a la economía peruana.

“Creo que cualquier voz distinta a ella no tiene que ser aceptada, tiene que ser rechazada. Eso incluye lo que ha señalado de manera no tan correcta la congresista Susel Paredes de que ahora se iría por la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Eso me parece absolutamente incorrecto, creo que hay que aprender a vivir en democracia y respetar el voto popular”, expresó.

“La elección se dio el 2021, el periodo presidencial termina el 2026 y en abril del 2026 elegiremos al reemplazante de la presidenta constitucional, Dina Boluarte, caso contrario seguiremos en esta incertidumbre y en este signo histórico negativo de tener un presidente cada 12 meses y eso no le hace ningún bien a la economía nacional”, agregó.

Consultado sobre la columna del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, publicada el último domingo en el diario El Peruano, donde acusó a un sector del Ministerio Público y de la prensa de emprender una campaña de desprestigio contra la jefa de Estado con la intención de allanar el camino hacia una eventual vacancia, Salhuana señaló que no contribuye al nivel de estabilidad que necesita el país.

“No me parece que contribuya al nivel de estabilidad y gobernanza que necesita el país para seguir promoviendo inversiones y desarrollo económico el generar niveles de enfrentamientos adicionales”, subrayó.

“Hay que entender que los gobiernos y el país, para normalizarse y ser un país que camina de manera firme al desarrollo, primero hay que cumplir los plazos constitucionales, hay que cumplir la ley, y lo que dice la Constitución es que el plazo presidencial es de 5 años”, sentenció.