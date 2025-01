El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), partió a China el viernes pasado en un contexto de cuestionamientos en su contra por la presunta existencia de una red de prostitución en ese poder del Estado.

Solo comunicó que acortará su agenda y retornará al país “en el más breve plazo”, sin precisar fechas .

El titular del Parlamento viajó al país asiático en un vuelo con escala en España, a pesar de que recibió la recomendación de suspender la travesía.

La visita oficial a China se iniciará este domingo y, de acuerdo con la agenda preliminar, debía acabar el viernes 10 de enero. No obstante, congresistas de diversas bancadas criticaron que deje el país sin previamente tomar acciones inmediatas y contundentes ante la denuncia por la supuesta red de prostitución.

El titular del Congreso anunció la reestructuración de la Dirección General de Administración el jueves pasado, sin definir una fecha para concretarla. La medida incluye evaluar la permanencia o destitución del oficial Mayor, Giovanni Forno; el director general de Administración, Carlos Pais; la jefe del área de Recursos Humanos, Haidy Figueroa; y otros altos mandos administrativos.

Ausencia

La Comisión Permanente del Congreso sesionará este martes. En agenda tiene la segunda votación del dictamen que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos, entre otros puntos .

Fuentes de El Comercio señalaron que, por el viaje, Salhuana se encuentra con licencia, por lo que la sesión será conducida por la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), o en su defecto, el segundo o el tercer vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre) o Alejandro Cavero (Avanza País), respectivamente.

Hasta la publicación de esta nota no hubo una respuesta oficial del Congreso a la consulta de este Diario sobre la posibilidad de que Salhuana participe de la sesión de manera remota. No obstante, el especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi señaló que el reglamento del Congreso no se lo permite ni existen antecedentes de ello.

Itinerario

La comitiva liderada por Salhuana será recibida por la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China.

La agenda preliminar contemplaba visitas a las ciudades de Shangái y Shenzhen, recorridos en puertos y una fábrica de autos eléctricos.

No obstante, Salhuana señaló el viernes pasado -mediante un comunicado- que solo cumplirá con la invitación del Poder Legislativo chino “para fortalecer el Observatorio Parlamentario (legislación comparada), iniciativas de ley como el de Zonas Económicas Especiales Privadas, la conectividad, inversiones, turismo y otros”.

Discrepancias internas

El viaje ha generado malestar incluso al interior de Alianza para el Progreso.

El vocero de la bancada apepista y expresidente del Parlamento, Alejandro Soto, señaló a El Comercio: “No estoy de acuerdo con ese viaje, como congresista y expresidente del Congreso he recibido múltiples invitaciones con todo pagado, pero nunca acepté ningún viaje. Creo que soy uno de los congresistas que nunca ha salido fuera del país. Considero que el Congreso merece una atención al 100%”.

En tanto, el movimiento migratorio de la congresista Lady Camones, también de Alianza para el Progreso, muestra que no viajó con la comitiva de Salhuana, a pesar de que este aseguró que sí lo haría.

Hasta el cierre de esta edición, Camones no había salido del país. Aunque no se ha pronunciado públicamente en los últimos días, fuentes cercanas a ella aseguraron a El Comercio que no estaba de acuerdo con el viaje debido a la crisis que enfrenta el Parlamento.

La comitiva que encabeza Salhuana la integran los legisladores José Williams (Avanza País), expresidente del Parlamento; y Luis Cordero Jon Tay (Somos Perú), presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú - China, además de asesores parlamentarios.

Pronunciamientos

La bancada de Podemos Perú planteó el viernes pasado que se realice una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para que la Comisión de Fiscalización reciba facultades de grupo investigador. Con ello, tendría más recursos para indagar sobre la presunta red de prostitución.

Podemos también salió en defensa de su integrante y presidente de esa comisión, Juan Burgos, y acusó un intento de blindaje en la investigación sobre la presunta red. Esto en respuesta al congresista Héctor Valer (Somos Perú), quien planteó censurar a Burgos por presuntamente tomar decisiones de manera unilateral.

En tanto, la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) insistió el viernes pasado en la opción de presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso. Hasta la publicación de esta nota, las bancadas opositoras a la gestión de Salhuana se encontraban en conversaciones.

El titular del Parlamento no aclara hasta el momento quién recomendó la contratación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso en agosto del 2023. Torres es investigado por la Fiscalía de Trata de Personas por presuntamente liderar una red de prostitución en el Parlamento, un caso que involucra el asesinato de la exfuncionaria parlamentaria Andrea Vidal a manos de sicarios.

Torres es cercano a miembros de la cúpula del partido de Salhuana, Alianza para el Progreso. Sus relaciones con altos mandos de esa agrupación lo llevaron hasta la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, que dirigió hasta que fue retirado el 13 de diciembre pasado.