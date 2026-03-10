En respuesta a un informe de este Diario sobre Suheyn Cipriani, el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) afirmó que la modelo e influencer de TikTok colaboró voluntariamente con el Comité de Damas de Congreso sin percibir sueldo alguno.

A través de un comunicado, manifestó que Cipriani “no requiere formación profesional” para ser contratada como auxiliar de confianza cuando ejerció la Presidencia del Parlamento Nacional.

Asimismo, señaló que Cipriani tiene “experiencia en labores sociales” por ser promotora de la ONG HAPPY LITTLE KID y colaboró voluntariamente con el Comité de Damas de Congreso ad honorem, desde octubre del 2024 a febrero del 2025.

“De abril a julio de 2025 -solo 4 meses- fue contratada como auxiliar para laborar en el Comité de Damas y seguir atendiendo los requerimientos de ayuda que recibe el Congreso de la República, los cuales son atendidos por el referido Comité”, expresó.

“Las contrataciones de personal son evaluadas por la Oficina de Recursos Humanos del Congreso y, en su caso, fue contratada como auxiliar, que es el primer nivel de la escala laboral de la institución y no requiere formación profesional”, agregó.

Finalmente, Salhuana Cavides rechazó “la forma sensacionalista y carente de contenido real” en que difundió la información de la contratación de la influencer.

Comunicado de Eduardo Salhuana. (Foto: @salhuanacavides / X)

Según reveló El Comercio, el 3 de abril del 2025, Eduardo Salhuana, entonces máxima cabeza del Congreso, solicitó formalmente la incorporación de Suheyn Cipriani como personal de confianza para la presidencia.

Sin embargo, el certificado que acreditó a la modelo con experiencia de “administradora” no registra sustento. Consultado por este Diario sobre el tema, Salhuana dijo que no “recuerda” su contratación.