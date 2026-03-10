Resumen

Eduardo Salhuana fue presidente del Congreso en el periodo 2024-2025, en el cual se contrató a la influencer Suheyn Cipriani. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

En respuesta a un informe de este Diario sobre Suheyn Cipriani, el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) afirmó que la modelo e influencer de TikTok colaboró voluntariamente con el Comité de Damas de Congreso sin percibir sueldo alguno.

