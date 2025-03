El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de la que dijo que no ha tenido una “actitud cordial y amistosa” con los otros poderes del Estado.

En declaraciones a la prensa este martes, Salhuana dijo que es necesario que haya relaciones cordiales entre entidades constitucionalmente autónomas, algo que no está ocurriendo en el Perú.

“Lamentablemente esa no es la realidad. Hay una situación tensa entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Hay una relación no tan armoniosa también con algunos sectores del Congreso de la República y creo que eso no contribuye a generar un nivel de estabilidad legal, política y social”, manifestó al comentar la nueva denuncia constitucional presentada por Renovación Popular contra Delia Espinoza.

Presidente del congreso habla sobre temas de actualidad

“Estimo que los congresistas tienen sus razones para fundamentar esa denuncia, pero lo que observo es que desde el principio la fiscal de la Nación no ha tenido una actitud cordial, amistosa, de buscar una relación con los poderes del Estado. Creo que ahí habría que corregir un poco”, agregó.

Eduardo Salhuana evitó pronunciarse a favor o en contra de una posible reestructuración del Ministerio Público, pero insistió en que el Congreso está abierto para dialogar con Delia Espinoza.

“Lo concreto es que no hay una relación cordial con el Ministerio Público y de este con el Poder Ejecutivo y creo que las autoridades, sus titulares, tienen que tomar medidas al respecto. No puede continuar esta situación complicada”, comentó.