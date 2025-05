He recibido una serie de imputaciones de manera injusta e injustificada. Lo atribuyo a la falta de información. No llegamos a comprender lo complejo que es el problema de la pequeña minería, porque tiene aristas de naturaleza social y económica ambiental, pues se hace en lugares inhóspitos. Se hace de una manera totalmente desordenada, anárquica y la tecnología que se usa es de 50 años atrás. Obviamente, solamente se recupera el 36% al 40% y se pierde 60%. En la tolva se pierde el oro con el agua, el mercurio, etcétera. Estamos hablando de una minería totalmente desorganizada.

— En el 2016, se dio la primera ley de pequeña minería y el Estado intentó ordenar, pero en ese tiempo el auge de la minería aurífera no era como ahora.

En ese tiempo, el precio de la onza estaba a 600 dólares, ahora está más de US$3.000. Ese crecimiento desmesurado ha generado prácticamente un viejo oeste: hay una fiebre del oro y se hace minería aurífera en cerca de veinte departamentos. Hay informalidad e irresponsabilidad en toda esta extracción.

— Roque Benavides dice que es exagerado decir que existe una guerra del oro.

Siempre digo que confundimos las cosas. Una persona que entra a un socavón con arma y dinamita y asesina de esa manera tan vil como se ha hecho no es un minero. Es un asesino y tiene que ser procesado y condenado. El minero ilegal es aquel que usa herramientas prohibidas. Yo fui asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios, que representa a los mineros que están dentro del corredor, o sea los que están en proceso de formalización. Nosotros hemos venido con los dirigentes mineros. Nos hemos reunido en el gobierno del presidente García, en el gobierno de Ollanta Humala. Hemos llevado propuestas alternativas, hemos venido al Congreso, ese ha sido mi desempeño profesional y no quiere decir que yo he patrocinado o defendido a mineros ilegales. En el 2012, se da un paquete de leyes para formalizar. Han pasado 13 años y nada. De 90.000 mineros inscritos en el Reinfo creado en el 2016, solamente se han formalizado 2.000. Prácticamente nada. En mi región de 9.000 solo han formalizado 300.

— ¿El Reinfo ha sido un fracaso?

El proceso de formalización no ha funcionado. Hay que revisarlo y hay que dar un nuevo marco normativo.

Eduardo Salhuana, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Joel Alonzo / Joel Alonzo

— Este 30 de junio va a vencer el plazo del Reinfo. Hay quienes dicen que el Ejecutivo va a prolongar su vigencia por seis meses. ¿Cuál es la postura del Parlamento?

Dimos al Ejecutivo la tarea de presentar un proyecto de ley que se discuta y termine con la precariedad y establezca un rumbo definitivo sin Reinfo, sin nada, pero una ruta clara para formalizar. El Ejecutivo entregó en diciembre pasado el proyecto de ley cuando habían pasado ya tres años. Lo que se ha dado es una ampliación de seis meses para que, en ese lapso, la Comisión de Energía y Minas trabaje ese proyecto de ley del Ministerio de Energía y Minas. Vamos a dar una nueva ley de la pequeña minería para formalizar.

— ¿Cuándo vamos a ver esa ley?

Debería aprobarse en esta legislatura a más tardar a fines de junio.

— ¿El Reinfo debe ser hereditario?

No puede ser hereditario porque su naturaleza es un registro. No es un derecho. Lo que entiendo es que si fallece el titular del Reinfo, los familiares quedarían en la ilegalidad, porque si no hay inscripción eres un minero ilegal. Mientras esté el Reinfo vigente, si fallece el titular que asuman los familiares.

— ¿El Ejecutivo está preocupado por resolver los problemas o está más preocupado pensando si Boluarte es vacada?

Pese a las dificultades, están haciendo sus mejores esfuerzos. Hemos sugerido en el último cambio de Gabinete que amplíen un poco más el espectro para conformar un Gabinete de mayor aceptación en la ciudadanía, porque vemos un Ejecutivo encerrado en los personajes cercanos. La ciudadanía necesita un golpe de confianza.

— ¿Entonces, cómo entender que el Parlamento dará la luz verde a un Gabinete que es repetición del anterior?

Cuando se produce este cambio de ministros previos a la renuncia de Adrianzén, gran parte de las observaciones que hicieron los congresistas fue el cambio del ministro de Economía. No se esperaba ese cambio y generó desconfianza en el sector empresarial.

— ¿Fue una mala decisión?

Evidentemente fue desacertado.

— ¿Está preparado para ser un presidente de transición si vacan a Boluarte?

Siempre hemos sido claros en este tema desde el principio: creemos que gran parte de la posibilidad que el Perú crezca económicamente y se consolide como un país democrático de Estado de derecho es que respetemos los plazos constitucionales y la institucionalidad. Nosotros nos opusimos, desde el principio, a la vacancia de Pedro Castillo y en las dos oportunidades votamos en contra, porque creímos que era nefasto que desde el 2016 el Perú tenga un presidente cada 12 meses. Eso no debe repetirse.

— ¿La estabilidad pasa por que Dina termine su gobierno?

Más allá de los nombres, lo importante es que los presidentes que se elijan cumplan su período constitucional.

— Repito la pregunta. ¿Tiene la capacidad para asumir una presidencia en transición?

Nunca me he puesto en esa hipótesis. Con toda franqueza, digo que soy institucionalista y creo en la democracia. La gran enseñanza en el Perú es que nadie debe dar golpes de Estado ni volver a la ruleta de disoluciones del Congreso.

— ¿Existe algún mea culpa frente a la situación actual?

Este es un Congreso democrático, de puertas abiertas a la prensa, doy entrevistas todos los días en Pasos Perdidos, trato de aclarar las cosas. Errores hemos cometido. No voy a esconder que hay conductas individuales reprochables. Hay congresistas que han abusado de su cargo y por eso han sido procesados y hemos pagado todos. También hemos dado algunas normas que nunca se debieron dar.

— ¿Por ejemplo?

El tema vinculado a la detención preliminar en flagrancia delictiva. Fui el primero en salir y decir que era un error que había que corregir y lo hicimos.

— ¿Cuál es su reflexión sobre lo que ocurrió con Andrea Vidal y con Yessenia Lozano?

Lo primero fue una novela que se construyó con base en algunas conductas individuales.

— ¿Ratifica que no ha existido una red de prostitución en el Parlamento?

Esa aseveración alegre e irresponsable de algunos sectores, incluidos congresistas, es una vil mentira. Al día siguiente de la emisión del reportaje, desde la presidencia dispusimos que Torres Saravia fuera retirado del cargo.

— ¿Yessenia, la ahijada de Acuña, cumplía el perfil?

Es una joven provinciana, abogada de profesión. Trabaja en el Congreso cerca de ocho años, es decir tiene experiencia laboral. Es una chica preparada y es bastante inteligente. La verdad que fue un soporte importante. Han sido injustos con ella.

— ¿Cree que en la Mesa Directiva no deben tener asiento los partidos que han sido denunciados por falsificar firmas en sus inscripciones?

Es una buena pregunta. No creo. El JNE ha presentado un proyecto de ley para anular esas inscripciones y me parece correcto, porque recurrir a una fábrica de firmas para inscribirte es un delito. ¿Qué más no podrás usar cuando puedas ser gobierno?

— Tenemos que ser un país en paz, estable y con crecimiento económico. ¿Qué reformas considera productivas?

Hemos dado varias normas que me alegran. Ayer, cuando salía el coronel que había sido herido en Javier Prado [N. de R.: Juan Carlos Montúfar, herido en la Vía Expresa], dijo que la policía había podido responder como lo hizo porque se sentían respaldados por el Congreso. Estamos hablando de normas que realmente pueden cambiar la historia del país. También se ha aprobado en el último plan económico la ley que fortalece el sistema de APP (alianzas público-privadas). Espero aprobar la ley general de turismo que promueve las zonas de tratamiento especial de turismo. Si un inversionista quiere invertir en turismo de playas, por ejemplo, si invierte en nueva infraestructura para un recurso turístico, estará exonerado de Impuesto a la Renta durante 15 años. Eso va a generar más turismo y más inversión.

— ¿Qué piensa hoy de Dina Boluarte?

Veo una mujer esforzada. Las veces que hemos conversado, me habla con mucha preocupación de las decisiones que toma, me pregunta temas. Ella es consciente de que es la primera mujer en llegar a la presidencia y está poniendo sus mejores esfuerzos, pero entiendo también que gobernar el Perú no es fácil. Vivimos en un país complejo, difícil. Al final será la historia la que juzgue su paso por la presidencia.

“[El presupuesto del Congreso] se incrementa, pero no se gasta todo”

—El primer ministro Arana acaba de decir que el Ministerio Público ha abusado de las denuncias constitucionales contra la presidenta. ¿Usted que piensa?

El error viene de cómo se ha interpretado el artículo 117. En mi opinión, de una manera equivocada. Cuando los constituyentes establecían que el presidente en ejercicio no podía ser procesado ni denunciado, era porque estaba dándole una protección a la Presidencia de la República. Que hay denuncias que no tienen sustento jurídico es verdad. Yo mismo lo he comprobado en el Congreso con los parlamentarios.

—¿En qué sentido?

En el sentido de que la fiscal de la Nación denuncia por temas que realmente no corresponde.

—¿César Acuña será el candidato de APP?

Sí, es el candidato natural.

—¿Usted va a la reelección por el Senado?

Sí, es muy probable que yo postule al Senado.

—¿Vamos al descalabro con 40 partidos inscritos?

No. Yo creo que el pueblo es sabio y encontrará la manera de sortear esta catarata de candidaturas que espero además sea depurada. El JNE debe anular esas candidaturas con fábricas de firmas falsas.

—¿Por qué ha aumentado tanto el presupuesto del Parlamento?

Se incrementa numéricamente, pero no se gasta todo. En el 2025, el incremento se debe a que estamos implementando la bicameralidad. Vamos a adquirir dos edificios para las oficinas de los senadores. Estamos remodelando todo el palacio histórico del Congreso.

—¿Nos puede dar una respuesta creíble de por qué se reúnen tanto con los mineros ilegales? El Comercio ha sacado un informe brutal: todos los días se reúnen con ellos.

Habría que discriminar si son ilegales o son informales en esas categorías un poco gaseosas. Al final, todo lo que puedan conversar estará circunscrito a un proyecto de ley que será avalado en el pleno y ahí va a estar toda la mirada de los peruanos. ¿Quién vota? Eso es público.

—Votaron por el Reinfo, no les importó.

Se votó por ampliar el proceso de formalización.

—Usted acaba de admitir que ni siquiera había funcionado.

No había alternativa. Era echar a la ilegalidad total a 90.000 familias. ¿Te imaginas el problema social que se hubiese tenido?