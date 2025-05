El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), justificó el alto número de mineros informales afiliados a su partido afirmando que no existe la exigencia de declarar si se cuenta con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al momento de inscribirse.

En declaraciones a los periodistas, explicó que no existe un rubro en la ficha de inscripción en los partidos que exija o pregunte si es que está inscrito en algún Reinfo y que cualquier ciudadano es libre de inscribirse en el partido político que corresponda.

“Pueden ser 200 o 300, lo que pasa es que quien se inscribe en un partido político, no hay una exigencia de declarar si está o no en el Reinfo o en cualquier otro registro. Un partido político no está en la capacidad técnica de verificarlo. Ahora, advertido de ello, se verá lo que corresponde”, expresó.

Indicó que APP “tomará sus precauciones” y verificará si quienes cuentan con Reinfo vigente han cometido algún tipo de delito, tienen una sentencia o algún impedimento legal que le prohíba ejercer sus derechos políticos.

“Hay que señalar que quien está inscrito en el Reinfo no es una persona que obligatoriamente realiza actividades ilegales. Hay que recordar que el Reinfo fue creado en el 2016 por el mismo Gobierno, o sea tiene un amparo legal. Puede ser criticado, cuestionado, pero en este momento está vigente”, subrayó.

Como se recuerda, un reportaje de “Cuarto Poder” reveló que los 1174 registros de mineros con Reinfo vigente en Pataz, 168 tienen afiliación política activa.

Según la data obtenida, el 26.7% de estos mineros pertenecen a APP, partido liderado por César Acuña, seguido por Un Camino Diferente (12.5%), Bicentenario La Libertad (11.3%), Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%).

El dominical también detectó que empresas y personas naturales con Reinfo vigente en la zona acumulan casi 10 millones de soles en deuda coactiva con el Estado.