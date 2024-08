El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), opinó en contra del proyecto de ley de su colega de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón (Perú Libre), para crear una comisión dentro del Parlamento que fiscalice la labor de jueces y fiscales.

Este viernes, periodistas de diversos medios abordaron a Salhuana para preguntarle si compartía la opinión de Cerrón al defender la iniciativa que busca implementar un órgano de control de magistrados dentro del Parlamento, lo que ha sido cuestionado por el Poder Judicial.

“Yo personalmente no comparto ese punto de vista. Él tiene derecho como congresista, pero en mi calidad de parlamentario también, no tengo la misma opinión, no respaldo esas iniciativas”, precisó.

Salhuana recordó que el proyecto de Waldemar Cerrón será debatido en comisiones, donde espera que las bancadas hagan escuchar sus opiniones y voten al respecto.

Sin embargo, cuando se le recordó que la Comisión de Justicia está actualmente presidida por la bancada Perú Libre, Salhuana minimizó el papel que tiene el titular de una comisión.

“La presiden pero no deciden. Lo que hay que pedir a las bancadas es que tengan responsabilidad, asistan a las reuniones y que al momento de votar se reflexiones sobre el impacto que puede tener en el sistema de justicia nacional”, exhortó.

En esa misma línea, también dijo que el hecho que Waldemar Cerrón sea parte de la Mesa Directiva no significa que esta instancia respalde sus planteamientos. “Es un congresista que forma parte de un partido político con iniciativa parlamentaria”, recordó.

El proyecto N°08678 de resolución legislativa busca modificar el artículo 35 del reglamento del Congreso para que se establezca la creación de la comisión ordinaria número 25, que se dedicaría a examinar el trabajo de jueces y fiscales.

Esta iniciativa es de autoría de Waldemar Cerrón y cuenta con el respaldo de varios miembros de su bancada Perú Libre.