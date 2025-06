El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), aseguró que el objetivo de la propuesta que ha aprobado la Comisión de Constitución para evitar sanciones contra legisladores que emitan opiniones políticas durante sus semanas de representación en plena campaña electoral es que no se limite su labor como representantes de sus electores.

En declaraciones a TVPerú, dijo que en las semanas de representación hacen un “trabajo intenso” en las regiones para mantener una comunicación permanente con los ciudadanos.

“Pretender de alguna manera limitar esa actividad debería circunscribirse estrictamente al tema de proselitismo políticos. No debe tener ninguna limitación, a excepción que me ponga a hacer un mitin político en horario que no corresponde. Eso es lo que específicamente este dictamen está tratando de limitar, que no haya confusiones en el uso político de recursos del Estado”, comentó.

Sin embargo, el dictamen aprobado por la comisión set semana señala que los legisladores “pueden expresar, defender y y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad”.

La única precisión que hacen es que “esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del pleno del Congreso, salvo soliciten licencia sin goce de haber”. Este texto deja de lado la semana de representación.