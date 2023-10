El congresista Edward Málaga (No Agrupados) consideró que la actual Mesa Directiva del Parlamento Nacional “no es sostenible, no le aporta ni le suma” a ese poder del Estado debido a una serie de denuncias contra sus integrantes.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que tras el fallecimiento de Hernando Guerra García (Fuerza Popular) el Parlamento queda en manos de congresistas “altamente cuestionados”, como Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz, segundo y tercera vicepresidente, respectivamente.

“Con la partida de Hernando Guerra García el Congreso queda en manos de congresistas altamente cuestionados. Por diferentes motivos, todo lo cual a mí me hace pensar que la mesa no es sostenible, no le aporta ni le suma a un Congreso que necesita que se le sume porque ya está suficientemente desacreditado”, expresó.

“Más allá de cada caso individual –nos estamos ahorita retorciendo en los detalles, qué hizo cada cual- creo que la situación política, el análisis está en que mesa en sí ya no tiene la respetabilidad hacia la ciudadanía y el mundo político que debería tener un parlamento”, agregó.

Málaga señaló que en un primer momento comentó que era importante presentar como candidatos a la Mesa Directiva a los mejores cuadros de cada bancada, pues no se trataba de “un concurso de popularidad, de ambición personal” y, desde su punto de vista, de alguna manera se convirtió en “clientelismo político”.

“No hicieron caso, hicieron sus alianzas, el bloque (democrático) por el miedo que la izquierda le quite el dominio hizo un pacto muy cuestionable, muy dudoso y dijimos: ‘esto no va bien’. Aquí están las consecuencias, se está demostrando que no fue bien”, subrayó.

Copamientos y despidos masivos

Edward Málaga también denunció que con el cambio de la Mesa Directiva para el periodo 2023-2024, ha habido un despido masivo de trabajadores del Congreso en un número que estimó en 400, muchos de ellos “altamente calificados” .

Por ello, el congresista no agrupado pidió que la actual Mesa Directiva explique este hecho, toda vez que en paralelo se ha contratado a personas que no están “realmente calificadas” para algunos cargos.

“Cada vez que hay un cambio de presidencia, el 28 de julio, tú vas a ver siempre por las calles trabajadores que han sido cesados y que buscan ayuda para que los repongan. Esta vez es impresionante, cambió la mesa y ahora –alguien me habló de más de 400 trabajadores, habrá que investigar- hay muchísimos trabajadores, algunos de ellos altamente calificados, que han sido removidos de sus cargos no sabemos para qué”, manifestó.

“Me encantaría que la Mesa Directiva hubiese explicado: hay una sobrepoblación, hay gente que no produce y hemos decidido removerla para que no se nos acuse de emplear a demasiados empleados públicos, pero no ha habido nada de eso, simplemente ha habido un despido masivo y no sabemos con qué causa, y eso en paralelo a la contratación de personas que no están realmente calificadas para ciertos cargos”, sentenció.

Declaraciones del congresista Edward Málaga. (Video: RPP TV)