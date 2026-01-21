El congresista Edward Málaga, no agrupado, justificó la posibilidad que José Jerí sea removido del cargo como presidente del Parlamento y jefe de Estado por sucesión constitucional a través de una sanción política como la censura o la vacancia, ante la gravedad de los reportajes emitidos estos últimos días sobre reuniones no oficiales con empresarios chinos.

En declaraciones a “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, el legislador consideró que la actuación de José Jerí significó un pisoteo a la investidura presidencial ante otros poderes del Estado y la ciudadanía en general por vincularse con delincuentes y corruptos.

“Ha dado señales que no es transparente y que miente y eso ya es suficiente para generar desconfianza ante la ciudadanía. Sobre todo no solo del Gobierno sino sobre políticos en general y el proceso democrático. Sostener este tipo de actividades daña aún más la credibilidad en el proceso electoral”, indicó.

Málaga destacó que la sanción política que le corresponde aplicar al Congreso según la Constitución está “mucho más que justificada” sin importar qué explicaciones pueda brindar sobre las discusiones que sostuvo con los empresarios chinos como Zhihua Yang.

“La sanción política me parece que está mucho más que justificada, más allá de qué exactamente se negoció, si hubo algún favorecimiento o si fue a comprar caramelos o si fue con lentes y capucha. El hecho es que el presidente mintió, ocultó, dio tres versiones distintas y se reunió con alguien demostradamente corrupto (...) Creo que deberíamos sancionarlo con el más alto rigor”, manifestó el congresista.

En esa línea, expresó su confianza en que el Perú podrá seguir avanzando pese a un nuevo cambio en el puesto de presidente de la República, en caso se apruebe la remoción de José Jerí del cargo, ya que en el país se está vacando presidentes desde Pedro Pablo Kuczynski. “El país se ha acostumbrado a separar la política del trabajo, economía y producción porque esas cosas siguen en piloto automático”.