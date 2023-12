El congresista Edwin Martínez afirmó que difundirá el nombre de dos legisladores que habrían recibido a personas enviadas por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para buscar votos en contra de su inhabilitación en el pleno, si hasta este miércoles ellos mismos no lo reconocen en público.

“A mí nadie me propone eso pero sí he escuchado quiénes hablan y si en determinado momento tengo que decir que también ella mandó algunos tipos a buscar votos para que no la inhabiliten, lo voy a decir sin temor alguno”, señaló a RPP este martes.

“Si es que hasta el día de mañana después que escuchen esto no hablan y dicen las cosas como son, yo al menos voy a dar dos nombrecitos para ver si es que se atreven a ser valientes”, agregó Martínez, no agrupado tras renunciar a Acción Popular.

Edwin Martínez no dio detalles sobre los parlamentarios a quiénes se refería, ni tampoco mencionó de qué bancadas formarían parte.

Sin embargo, insistió en que sería bueno que haya “valientes” que reconozcan haber sido parte de estas conversaciones.

“Sería bueno que algún valiente, si es que hay valientes en este Congreso, se atreva a decir si Zoraida Ávalos no mandó gente para negociar votos para que no la inhabiliten, y lo digo sin temor alguno”, manifestó.

El 30 de noviembre, Elvis Vergara de Acción Popular, dijo que había personas que llegaron desde “la fiscalía” para ofrecer que se archivarían investigaciones contra legisladores a cambio de votar a favor de inhabilitar a Zoraida Ávalos, como finalmente terminó ocurriendo.

“Particularmente a mí nadie se me acercó, en realidad. Sin embargo, dos colegas de la bancada de Acción Popular, me indicaron que gente de la fiscalía, no especificando quiénes, se les habían acercado a proponerles que apoyen la destitución de la exfiscal Zoraida Ávalos y que, en mérito de ello, les iban a ayudar en sus procesos”, señaló a RPP.