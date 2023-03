El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) se refirió al incidente ocurrido en la región Arequipa, donde fue agredido por un manifestante y al que respondió a golpes, señalando que lo que hizo fue defenderse de un ataque “como un ciudadano común y corriente”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que no propinó ningún golpe y solo se trató de un acto de “defensa” contra el sujeto, quien le rompió el polo y lanzó insultos de alto calibre durante una reunión con el Consejo Regional de la Ciudad Blanca.

“Me tiran una botella, la esquivé, el señor va a agredirme. Lo que he hecho es defenderme, no he golpeado. No hay un golpe, ha sido una defensa. Luego de ello, me rompió el polo y yo subí a mi carro”, detalló.

“El señor ha sido entrevistado y claramente ha dicho: ‘soy fulano de tal, soy el que le ha roto el polo al congresista, soy el que lo ha golpeado’. Lo que he hecho es defenderme como cualquier ciudadano común y corriente”, agregó.

Martínez cuestionó la supuesta inacción de la Policía Nacional (PNP) al brindarles protección y seguridad a los congresistas durante el evento en Arequipa y consideró que literalmente los han enviado “a la boca del lobo”.

Declaraciones de Edwin Martínez sobre gresca en Arequipa. (Video: Canal N)

Como se recuerda, el hecho ocurrió en los exteriores del Consejo Regional de Arequipa. El parlamentario del partido de la lampa salió sonriendo y saludando. Sin embargo, un hombre se le acercó, le lanzó una botella y se inició la pelea.

MIRA AQUÍ: Congresista Edwin Martínez señala que sobrino de Pedro Castillo lo llamó para pedirle una reunión

Los agentes policiales redujeron al manifestante, aún no identificado, mientras que Martínez Talavera terminó con el polo roto. El legislador se retiró en una camioneta protegido por su seguridad.

En medio de la protesta, otras legisladoras también se vieron obligadas a retirarse rápidamente de la sede del Consejo Regional de Arequipa debido a que les lanzaron objetos. Se trata de Diana Gonzales (Avanza País) y María Agüero (Perú Libre).