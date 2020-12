Conforme a los criterios de Saber más

Más de dos meses y medio han pasado desde que el Congreso de la República recibió formalmente la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en contra del parlamentario Humberto Acuña (Alianza para el Progreso), por un caso en su condición de exgobernador regional, y hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento institucional sobre este tema.

Se espera que esto recién ocurra este viernes 11 de diciembre, durante una sesión del Consejo Directivo. Se ha convocado a reunión a las 11:00 a.m. y dependerá del acuerdo al que lleguen los representantes de las diferentes agrupaciones el camino a seguir respecto a este caso.

Acuña, quien recién desde este miércoles renunció a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, fue sentenciado el 1 de setiembre por corrupción (cohecho activo genérico en calidad de cómplice) a tres años de pena privativa de la libertad suspendida, por lo que la justicia también dispuso su inhabilitación de la función pública por el mismo periodo.

En la resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque se indica que “habiéndose emitido sentencia condenatoria contra Humberto Acuña Peralta en segunda instancia, el mismo que es congresista de la República, comuníquese al Jurado Nacional de Elecciones para que proceda conforme a sus atribuciones”.

Sin embargo, el JNE no tiene competencia para actuar directamente y, eventualmente, retirarle su credencial de congresista sin un pronunciamiento previo del Parlamento. El ente electoral está habilitado para conocer, “en vía de apelación, los procesos de vacancia y suspensión instaurados contra autoridades municipales y regionales”.

“En tal sentido, el desarrollo de procesos de vacancia o inhabilitación que podrían aplicarse en contra de un congresista de la República, no están comprendidas en las precitadas normas electorales como facultad del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”. Así respondió la entidad a inicios de octubre ante un pedido formulado por un grupo de ciudadanos que le habían requerido “hacer cumplir la Constitución y la ley ante una sentencia condenatoria en segunda instancia”.

En el documento se hace hincapié en que “sin perjuicio” de ello, el JNE ya había remitido hasta en dos oportunidades las sentencias que le había hecho llegar la Corte de Lambayeque sobre el caso de Acuña “para los fines pertinentes”.

Los oficios cursados

A través de una solicitud vía la Ley de Transparencia, este Diario accedió a los dos escritos con los que el máximo ente electoral remitió el expediente del legislador de APP al Poder Legislativo.

La primera comunicación se dio en setiembre pasado, en un escrito enviado por la secretaria general del JNE al Oficial Mayor, Javier Ángeles, y en cuyos anexos se encontraba la sentencia contra el parlamentario.

“[…] Poner en su conocimiento que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha remitido a este sede electoral, vía el oficio de la referencia, copia de la sentencia impuesta a Humberto Acuña Peralta, congresista de la República. En tal sentido, se cumple con remitir a su despacho la referida documentación, en el archivo respectivo, para los fines pertinentes”, se señala.

El oficio, si bien tiene fecha 9 de setiembre, fue registrado al interior del Departamento de Relatoría y Agenda del Parlamento el 24 de ese mes. Si tan solo tomamos en cuenta esta última fecha, han trascurrido dos meses y dieciséis días desde entonces.

La documentación también fue enviada al Consejo Directivo en aquella oportunidad, aunque no hubo un pronunciamiento formal.

No una vez sino dos

Ahora bien, días después, el entonces presidente del JNE, Víctor Ticona, quien se dirige al en aquel momento presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, le traslada toda la documentación vía el Oficio N°085-2020-P/JNE.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo, y el del pleno que presido, y, a su vez, poner en conocimiento que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha remitido a esta sede electoral […] copia de la sentencia impuesta a Humberto Acuña Peralta, congresista de la República. En tal sentido, se remite a su despacho la referida documentación, para los fines pertinentes”, le señala Ticona en el oficio de fecha 1 de octubre, aunque registrado en el Congreso seis días después.

Pero esto tampoco motivó un pronunciamiento por parte del Congreso, y el tema ha seguido encarpetado todo este tiempo. A opinión del constitucionalista Alejandro Rospigliosi, incluso sin esta última comunicación del titular del JNE, el Legislativo ya habría podido actuar con la sola comunicación de la secretaria general de la entidad.

“Por razones de protocolo y de investidura, lo debió haber enviado Ticona. Pero no obstante de ello nada prohíbe que lo firme el secretario general”, comentó.

Pero estos no son los únicos escritos que ha ingresado al Congreso relacionado al caso de Humberto Acuña: en la agenda de este viernes del Consejo Directivo se registra el oficio que envió hace un mes la misma sala que ratificó la sentencia contra el legislador de APP, dándole cuenta de su decisión “para que se proceda conforme corresponda”.

Hace cuatro días, el congresista Luis Valdez (Alianza para el Progreso) afirmó que se pronunciarían sobre el caso cuando el Poder Judicial emita una resolución “definitiva”, en referencia al recurso de casación que interpuso el legislador.

“Somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, pero mientras no se pronuncie de manera definitiva no puedo disponer ningún tipo [de levantamiento de inmunidad]. Nosotros no vamos a blindar absolutamente a nadie, lo hemos demostrado hasta ahora y vamos a ser firmes, pero también respetuosos de la Constitución y la ley”, añadió.

Si bien el recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema por la defensa del parlamentario ha generado distintas opiniones, el Congreso tiene en sus manos el íntegro de la sentencia por corrupción contra Acuña desde hace semanas.

