Los congresistas prefieren la cantidad antes que la calidad, y eso se demuestra en las cifras de producción legislativa en estos dos primeros años de gestión. Suman más de 1.100 las iniciativas declarativas que no tienen relevancia porque no implican un cambio real, al solo configurar una recomendación no vinculante para otras entidades del Estado.

La formulación de proyectos declarativos es una forma de sacarle la vuelta a la prohibición que tienen los congresistas en ciertos ámbitos. Como no tienen facultad para crear distritos, entonces presentan iniciativas donde piden “declarar de interés nacional” la creación de un distrito en su región. O como no pueden generar gasto público para obras, proponen “declarar de interés nacional” la construcción de puentes o carreteras. Lo mismo aplica con la creación de días festivos, aunque en algunos de estos casos constituye un impacto negativo para el sector privado, dado que, en estos dos años de gestión, se declararon dos feriados en el ámbito nacional. La proliferación de proyectos de ley sin calidad técnica supera por mucho a las gestiones parlamentarias del pasado. También hay un incremento marcado de las iniciativas declarativas. —Cantidad sobre calidad— Carlos Maguiña, especialista en temas parlamentarios, explicó que las normas declarativas no tienen efecto alguno y tienen un carácter populista. “No son proyectos técnicos. El problema surge porque en algunos despachos se condiciona a los asesores a presentar entre seis u ocho proyectos de ley al mes, y la salida más fácil (para los asesores) son los declarativos” , sostuvo. El Parlamento cuenta con un Área de Técnica Legislativa, la cual se encarga de revisar el enorme volumen de iniciativas presentadas. En los dos primeros años de gestión del actual Congreso, se presentaron en general casi 5.000 iniciativas, lo que supera la suma de los dos períodos anteriores. Pero el volumen no es el único problema, pues fuentes legislativas indicaron que muchas veces las opiniones de esa área no son tomadas en cuenta: “Recuerda que las recomendaciones de técnica no son vinculantes” . El especialista Maguiña afirmó que esta área debería ser reforzada y sus opiniones sí deberían ser vinculantes, para poner un freno a la proliferación de iniciativas sin calidad técnica. Además, indicó que las propuestas declarativas deberían tramitarse como mociones y no como proyectos de ley, para quitar peso a las comisiones. Para Maguiña, es un error, tanto de congresistas como de asesores, pensar que la eficiencia se mide con el número de proyectos presentados. Según contó, en un período anterior, un legislador buscaba modificar el Código Penal, y para ello presentó un proyecto para cada artículo que buscaba cambiar. —Un mal ejemplo— Un caso similar al narrado por Maguiña se presenta en el actual período con el cuestionado Jorge Flores Ancachi (Acción Popular). Él se posiciona como el parlamentario con más proyectos de ley, pero casi la mitad son declarativos. Entre sus iniciativas declarativas, 21 repiten la frase “declarar de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor”, y lo único que cambia es el bien a remodelar: una iglesia, un templo, entre otros. Lo mismo sucede con otras diez propuestas, donde repite el texto “declarar de interés nacional como patrimonio cultural”, y lo único que cambia es el fin: una festividad o un personaje de su región. De un total de 225 proyectos de Flores, solo 30 se convirtieron en leyes. El patrón se repite, pues el 53% de sus leyes aprobadas son declarativas. De 14 leyes declarativas, 11 recibieron observaciones técnicas en comisiones. Fuera de las normas declarativas, Flores ha presentado proyectos peligrosos como el que plantea que la Comisión de Ética no pueda revisar casos que ya estén en sede fiscal. Bajo ese parámetro, esa comisión no hubiera podido investigar al acciopopulista por el Caso ‘Los Niños’ o no lo podría investigar por el supuesto recorte de sueldo a sus trabajadores si la fiscalía acepta la denuncia de la Procuraduría General del Estado. El parlamentario Jorge Flores (Acción Popular) es el que más proyectos de ley ha presentado en estos dos primeros años de gestión. Pero su producción legislativa está llena de propuestas declarativas, repetitivas y peligrosas.