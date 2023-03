La organización política tampoco tomó medidas drásticas contra el legislador cuando en diciembre de 2021 “Panorama” reveló que fue denunciado por agredir físicamente a su expareja. Debido a ello la Comisión de Ética recomendó suspenderlo y -hasta el momento- el caso no ha sido puesto en la agenda del pleno.

LEE TAMBIÉN | Gobierno de Pedro Castillo intentó adquirir equipos en Panamá para interceptar comunicaciones de la oposición

Un testimonio de un agente especial y transcripciones de conversaciones refieren que Hernández Fernández realizó la coordinación para la compra fallida de equipos en Panamá a fin de interceptar las comunicaciones de la oposición a Pedro Castillo.

Cordero Jon Tay, según la investigación fiscal a la que tuvo acceso El Comercio, viajó al país centroamericano junto a un marino en retiro identificado como Carlos Daniel Barba Daza.

Sin embargo, desde Fuerza Popular expresaron que respetarán la presunción de inocencia del parlamentario.

“Nosotros vamos a actuar conforme vayan conociéndose los hallazgos de la investigación por parte del Ministerio Público, nosotros defendemos mucho el principio de la presunción de la inocencia y esperamos, evidentemente, que Gustavo [Cordero Jon Tay] no esté involucrado en estos temas”, manifestó Miguel Torres, portavoz de la agrupación.

En diálogo con El Comercio, remarcó que Cordero Jon Tay está con licencia de la bancada desde diciembre de 2021, cuando “Panorama” reveló que el legislador fue denunciado por su expareja de agresión física.

También subrayó que el congresista fue retirado de la Comisión de Inteligencia con el fin de “cautelar” el trabajo de dicho grupo. En su reemplazo ingresa Patricia Juárez, vocera de la bancada.





"El Español" fue detenido el último martes.

Torres añadió que, si bien el partido tiene procesos disciplinarios, “necesitan más información” para poder activarlos en este caso.

Asimismo, el portavoz de la agrupación naranja afirmó que el último martes, durante una reunión de la bancada en la que también estuvo presente la lideresa del partido- Keiko Fujimori-, escucharon los descargos de Cordero Jon Tay.

“Le hemos hecho saber que sería terrible que esto se confirmara y que esperamos que no sea cierto y que estaremos atentos a cualquier situación que se presente. Keiko Fujimori ha expresado esta inquietud y sorpresa y ha exhortado al congresista a que colabore con todas las investigaciones y esclarezca cuál ha sido su participación”, señaló.

“No nos llama la atención que se haya producido intentos de vulnerar las comunicaciones de miembros de nuestro partido porque evidentemente al golpista Pedro Castillo le resultaba incómoda la presencia de Fuerza Popular”, agregó.

LEE TAMBIÉN | Migraciones emite alerta informativa en zonas fronterizas contra Betssy Chávez

César Revilla, vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, expresó un discurso parecido al de Torres. “ [Cordero Jon Tay] Se tiene que someter al debido proceso y tiene la presunción de inocencia de acuerdo a ley, nosotros no podemos hacer un juicio. Las cosas tienen que investigarse, no hay información que salga de el celular de él. Hasta el momento, lo que hay es que dos personas lo mencionan en una conversación”, respondió a este Diario.

Pese a la gravedad del caso, Revilla insistió en que no expulsarán de la bancada a Cordero Jon Tay. “¿Cómo lo sacamos si en estos momentos solo hay una acusación? No está sentenciado. Se le ha retirado de la Comisión y brindado su licencia. No hay sentencia, que mencione que cometió algún delito”, cuestionó.

El portavoz alterno de Fuerza Popular añadió que si se llegara a comprobar la responsabilidad de su correligionario en la trama de chuponeo, “seguro será expulsado del partido y la bancada”.

Además, explicó que desde que está con licencia, Cordero Jon Tay no participa de las reuniones de bancada y el bloque no se hace responsable de sus asistencias y votaciones.

“Esperamos de todo corazón que se esclarezcan los hechos [..] Cuando le he preguntado, me dijo que no saldría prueba de ningún vínculo. Esperemos, Dios mediante, tengo fe, de que esto sea así”, finalizó.

Horas antes, Arturo Alegría, también vocero alterno de Fuerza Popular, brindó una respuesta similar a los medios de comunicación. Indicó que, si bien Cordero Jon Tay deberá explicar ante las autoridades sus vínculos con esta investigación, el legislador personalmente no protagoniza estas conversaciones.

“En esta investigación que se ha realizado, no se ha mencionado una conversación o un chat con el congresista Cordero, sino que son dos personas ajenas a él, dos extraños, que han hablado de él como si lo conocieran”, indicó.

Posteriormente, afirmó que el partido no blindaría a su colega. “Nosotros, desde Fuerza Popular, nunca hemos blindado ni blindaremos a ninguna persona. Creemos en la justicia, en poder seguir los procesos adecuados”, aseguró .

Visitas a Aníbal Torres En la PCM El parlamentario Luis Gustavo Jon Tay registra dos visitas a Aníbal Torres en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros el año pasado. Una data del 5 de julio y la otra del 21 de septiembre de 2022.

En 2021, cuando se impulsaba la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo, Cordero Jon Tay solicitó retirar su firma del documento. El congresista tomó la decisión un día antes de que se discutiera la admisión de la iniciativa y el horas previas a que se evalúe su caso de violencia contra su expareja en la comisión de Ética.

Manejaba información reservada

Como integrante de la Comisión de Inteligencia, cargo en el que iba a permanecer los cinco años de su gestión parlamentaria, Luis Cordero Jon Tay manejaba información reservada. Así lo confirmó en diálogo con este Diario el legislador Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), quien también forma parte de este grupo de trabajo.

Chiabra indicó que en las sesiones se abordan temas sensibles y se cita, por ejemplo, a los responsables de la Inteligencia del país- como los directores de DINI, DIGIMIN y las FF.AA.

“Todo lo que se dice es de carácter secreto y no se puede difundir. Se toma juramento a los asistentes para que no divulguen los temas que se abordan”, acotó.

El parlamentario de APP señaló que Cordero asistió “muy poco” a las sesiones.

Miembros de la Comisión de Inteligencia del Congreso. | Foto: jorge.cerdan/@photo.gec

Una versión similar dio el presidente de la Comisión de Inteligencia, José Cueto. En diálogo con Panamericana TV, el legislador de Renovación Popular también indicó que, debido a sus problemas personales, Cordero Jon Tay registraba un bajo nivel de asistencia a las reuniones del grupo de trabajo, dificultando el quórum necesario para iniciar dichas sesiones.

Asimismo, Cueto dio a conocer que viajó junto con Cordero a Panamá a fines de febrero a un foro de inteligencia. Así lo pudo verificar este Diario en el registro de movimientos migratorios de legislador fujimorista.

Sanción pendiente Denuncia por agresión

En mayo pasado, la Comisión de Ética aprobó un informe que recomienda al pleno del Congreso suspender por 60 días a Cordero. No obstante, el pleno del Congreso sigue sin decidir la suspensión de Cordero. La comisión determinó que Cordero trató de intimidar a su expareja para que deje denunciarlo ante los medios de comunicación por agresiones físicas. Para ello, según determinó la comisión, el legislador utilizó a una persona de su confianza, identificada como Marcos Hurtado Athos, según el grupo de trabajo parlamentario. De acuerdo con el informe final de la comisión, Hurtado sostuvo conversaciones y mensajes vía WhatsApp con la ex pareja de Cordero para decirle, entre otras cosas, que el congresista es miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso y que todos son una “cucarachita” al lado suyo.