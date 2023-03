Jorge Hernández Fernández, conocido como ‘El Español’, evitó declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso al presentarse este jueves de manera virtual, indicando que tiene la condición de colaborador eficaz en la investigación del Ministerio Público.

Esto, en virtud a que ha reconocido ante la fiscalía haber cometido el delito de tráfico de influencias, con lo que se ha convertido en un colaborador en esta carpeta que involucra la supuesta creación de un grupo de contrainteligencia durante el gobierno de Pedro Castillo.

“(Me han citado) por un tema en el cual tengo una condición de colaboración con la fiscalía y, en este caso, la fiscalía me indica que sobre el caso que se está investigando no puedo dar declaraciones a menos que el fiscal a cargo de la investigación me autorice hablar sobre este tema”, señaló ante la comisión este miércoles.

La noche del martes, en una entrevista a Canal N, Hernández Fernández detalló que ha reconocido haber cometido el delito de tráfico de influencias y que se encuentra en un proceso de corroboración de sus dichos para adquirir la condición de colaboración eficaz.

“Está en proceso, porque se tiene que corroborar lo que uno dice, no solo es hablar por hablar, se tienen que corroborar las cosas. Es un procedimiento que está en investigación y es un tema reservado [...] Yo estoy aceptando lo del (delito de) tráfico de influencias”, indicó en la entrevista.

Ante la Comisión de Fiscalización, en la cual se presentó acompañado por el abogado Ricardo Franco de la Cuba, ‘El Español’ evitó responder cada una de las preguntas, pero al final de la sesión se ratificó en todos los dichos que brindó en medios de comunicación.

En su entrevista a Canal N, Hernández Fernández confirmó que escondió en su casa en La Molina al sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, y que logró formar vínculos con altos mandos de la policía desde el 2017.

Sin embargo, descartó haber conocido personalmente al expresidente Castillo Terrones, pero sí tener una amistad con Vásquez Castillo, a quien refugió a pesar de tener una orden de prisión preventiva en su contra.