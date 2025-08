El negocio minero familiar de María Acuña en Pataz: Esposo de congresista registra dos concesiones vigentes

La pareja Acuña-Díaz ha jugado en pared en la búsqueda de concesiones mineras. Hasta 2019, cada uno había solicitado tres derechos.

En el último intento, Díaz tuvo éxito en la concesión que, a diferencia de las anteriores ubicadas en Lambayeque, era para La Libertad. Era el primer paso en esta región.

Pese a todos los cuestionamientos en su contra, la congresista María Acuña presidió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) durante la legislatura que concluyó en julio. Representó a Alianza para el Progreso

—El salto a Pataz—

“Mi esposo es parte de una empresa”, respondió María Acuña al ser consultada por las concesiones vigentes de su esposo .

La realidad es que Díaz fundó, en 2017, la empresa Construcciones Consutorías Inmobiliarias y Minería Perú (Cocoin Perú) junto Richard Cabrera Díaz. Pero la diferencia de acciones muestra que el esposo de Acuña es el principal dueño, pues aportó S/ 49 mil de los S/50 mil de capital.

La empresa solicitó en 2020 las concesiones “Peru SAC 1” y “Peru SAC 2”,en dos distritos de Pataz.

Sin embargo, los derechos mineros recién fueron concedidos entre 2022 y 2023, cuando María Acuña ya era congresista.

La Ley General de Minería indica que los cónyugues de altos funcionarios no pueden ejercer actividades mineras mientras estos se encuentren en funciones.

¿Qué prohibiciones contempla el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería? En el artículo 33 establece que "no podrán ejercer actividades de la industria minera, el cónyuge y los parientes que dependan económicamente de las personas indicadas en los artículos anteriores". Se menciona específicamente a los miembros del Poder Legislativo, como es el caso de María Acuña.

Quizás por esto, Díaz realizó los petitorios a través de su empresa, y no a título personal, como hizo en años anteriores.

“No hay impedimento porque el petitorio se hizo en 2020 y María asume en 2021. El tema del derecho es administrativo y hay libertad de trabajo [...]Me hicieron problemas antes, pero es libre mercado, cualquiera puede pedir una concesión, no es licitación”, alegó Díaz.

Esta resolución de concesión en mayo del 2023 cuando María Acuña ya era congresista.

Esta resolución de concesión en junio del 2022 cuando María Acuña ya era congresista.

En 2013, Elver Díaz afrontó el rechazo de su petitorio “Elver dos” por ser cuñado del entonces gobernador, Humberto Acuña.

Un informe del propio Gobierno Regional de Lambayeque advirtió que Díaz adjuntó en el proceso un DNI con estado civil de soltero, cuando estaba casado con María Acuña.

Díaz dijo preferir operar a través de su empresa por temas tributarios. “No comprometes tu patrimonio personal”, apuntó y refirió estar “preocupado” porque aún no logra ganancias de sus concesiones.

