Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima) asumirá, durante la próxima semana, la conducción de la Comisión de Constitución del Congreso y tiene claro que su prioridad será salvar el proceso electoral del 2021 pero, bajo el escenario de que la pandemia del COVID-19 se extienda, no descarta la búsqueda de consenso para elaborar una reforma constitucional que permita la postergación de dichos comicios.

“El punto uno en la agenda de la Comisión de Constitución es salvar las elecciones 2021. Si no se puede habría que pensar en una postergación. Y es no depende del presidente [Martín Vizcarra] ni del Congreso, ni de nadie. Solo depende si salvamos esta guerra sanitaria", afirmó a El Comercio.

Chehade reconoció haber conversado de manera personal con tres legisladores de Acción Popular -evitó dar nombres- sobre esta posibilidad.

Este Diario reveló que diversos miembros de la bancada acciopopulista vienen, desde hace. varios días, buscando armar una propuesta de reforma constitucional para la postergación de las elecciones 2021.

"En algunos casos se está viendo el costo-beneficio. El Congreso pasado aprobó las elecciones primarias por un monto de 750 millones [de soles], luego la [elección] real, serán otros 750 millones [de soles], entonces la cuestión es analizar si dichos montos son necesarios para la salubridad antes que una elección que se puede suspender un año. Así, podríamos juntar en el 2022 [los comicios presidenciales y congresales] con las regionales y municipales y realizar una sola elección”, refirió el vocero alterno Ricardo Burga a El Comercio el martes 14.

En esa misma línea, Chehade sostuvo que nada garantiza, por el momento, que la vida de las personas vuelva a la normalidad en los próximos meses e hizo referencia a las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, donde puso en duda las elecciones primarias programadas para noviembre.

“Si Vizcarra dice que las primarias son prácticamente imposibles, y yo opino lo mismo, la campaña para las generales empiezan dos meses después. ¿Qué haría pensar que si en noviembre no podrían hacerse unas elecciones, sí se podrían hacer dos meses después? Estamos sujetos al cronograma de la pandemia”, advirtió.

Sucesión constitucional

La postergación de las elecciones está en manos del Congreso y solo se puede realizar a través de una reforma constitucional, la cual se aprueba con 87 votos y en dos legislaturas consecutivas. Esto implicaría que un consenso de al menos los grupos parlamentarios de Acción Popular (25), Alianza para el Progreso (22), Frepap (15), Fuerza Popular (15) y alguna de las bancadas que tienen más de 10 votos: Unión por el Perú (13), Podemos Perú (11) o Somos Perú (11).

Bajo ese contexto, Chehade remarcó que lo mejor sería lograr un “consenso nacional”, tanto del Congreso, del Poder Ejecutivo y de los organismos electorales.

“Si se posterga [la elección], Vizcarra tiene que quedarse. No le queda otra, tiene que respetar la ley, porque sería a través de una reforma constitucional. La postergación sería solo un año mas o seis meses, un tiempo prudente”, alegó Chehade.

En esta parte, el vocero acciopopulista Burga tiene una salida distinta, por si el presidente Martín Vizcarra -tal como anunció- cumple su anuncio de no extender su mandato más allá de julio del 2021.

“Que el mandato constitucional [del presidente Vizcarra] termine realmente y asuma, de repente, el presidente del Congreso [Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes)] de manera transitoria y sea él quien convoque elecciones generales. Va a depender mucho del informe real de la situación y cuánto va a durar esto. Esto no termina en abril. No va a haber concentraciones, ¿cómo siquiera haces elecciones internas si no puedes hacer reuniones masivas?, no puedes hacer campaña. Es muy complicado”, exclamó Burga tras indicar que se trataban de “medidas sueltas viendo la coyuntura”.

El presidente Martín Vizcarra garantizó que las elecciones generales de abril de 2021 se realizarán conforme lo previsto y reiteró que él no postulará. (Foto: Presidencia de la República)

El proyecto de Podemos

En medio de este debate, la bancada de Podemos Perú presentó un proyecto de ley para suspender los efectos de las normas que establecían el desarrollo de las elecciones primarias y la adecuación de los partidos políticos a las nuevas exigencias de 24.800 afiliados y 65 comités partidarios en 20 departamentos del país.

La iniciativa también incluye una disposición complementaria en la cual dispone que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implemente los medios tecnológicos y electrónicos, que permitan el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno para enfrentar el COVID-19.

Para Omar Chehade, esto último no es viable. “No se garantiza que sea legítima una campaña virtual, en la práctica restringes que un candidato pueda realizar mítines, reuniones partidarias, un recorrido puerta a puerta, así no se puede hacer campaña. El que tiene dinero ganará una campaña virtual. Además, ¿cuántas personas tienen computadora en el país? Es un locura lo de la campaña virtual”, cuestionó.

Por último, el futuro presidente de la Comisión de Constitución resaltó que si habla de la necesidad de salvar el proceso electoral es que este está corriendo riesgo.

Además, refirió que todo este debate no impedirá que bajo su gestión se inicie las discusiones sobre otros temas prioritarios como la eliminación de inmunidad, la bicameralidad, la paridad, la creación del distrito electoral para peruanos en el extranjero.

“Estos temas son importantes y estarán en la agenda, pero ahorita lo principal debería estar enfocado en salvar las elecciones del 2021”, enfatizó.