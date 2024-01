Al mismo estilo que el vacado exmandatario Pedro Castillo, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), ha optado por mantener un extenso silencio mediático. Desde hace 145 días no brinda una conferencia de prensa abierta a todos los medios de comunicación que cubren las incidencias en el Parlamento.

El 18 de agosto último, Soto se vio obligado a responder por el rosario de cuestionamientos que arrastraba antes de asumir la conducción de la Mesa Directiva. Por ejemplo, haberse beneficiado de la llamada “ley impunidad” (por la que él votó a favor) para evitar ir a juicio oral por presunta estafa en el Cusco.

También por haber contratado en su oficina parlamentaria a la hermana de la madre de su menor hijo.

En aquella oportunidad, el apepista dijo ser “objeto de una serie de cuestionamientos infundados” e hizo pública una carta, a través de la cual se allanó al fuero de la Comisión de Ética. Meses después, en este grupo, dirigido por el congresista Diego Bazán (Avanza País), el cusqueño sería blindado en todas las indagaciones que se le abrieron.

En los casi seis meses que tiene al frente del Congreso, Soto solamente ha brindado dos entrevistas a medios de comunicación nacionales, una al programa “Punto Final” de Latina y otra a Canal N. En la primera refirió que mantuvo una relación “fugaz” con la madre de su hijo, mientras que en la otra cayó en contradicciones sobre si apeló o no a la “ley de impunidad” para no ir a juicio oral.

Cuatro días después de su única y última conferencia de prensa, el congresista de Alianza para el Progreso, en declaraciones a RTV EL Diario de Cusco, arremetió en contra de los periodistas de Lima, a los que acusó de emprender una campaña para desprestigiarlo.

“Se equivocan conmigo porque poco o nada me interesa lo que ellos digan. Los periodistas no votan en el Congreso de la República”, agregó en aquella oportunidad.

Soto ha elegido responder a las críticas a su administración en el Parlamento a través de sus redes sociales y de comunicados.

En X (antes Twitter) replicó a cuestionamientos hechos por el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien lo señaló como el “salvavidas” de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto luego de que no haya puesto a debate la moción de la bancada celeste que buscaba destituir a los siete integrantes de ese órgano.

“Entiendo que la desesperación y frustración a veces nublan las ideas estimado congresista [Muñante]. Sin embargo, como presidente del Congreso, lo único que hice siempre es garantizar que se respete el debido proceso en todas las sesiones del Pleno y la JNJ no es la excepción”, escribió.

El presidente del Parlamento no ha respondido por los bonos extraordinarios otorgados en noviembre por la institución que dirige, tampoco por las polémicas autógrafas aprobadas al cierre de la legislatura, como la que limita la colaboración eficaz, la que elimina las PASO, la ampliación hasta el 2025 para que los docentes obtengan su maestría para seguir enseñando en las universidades, entre otras.

Al canal del Congreso, sí

Soto, en contraste, sí ha ofrecido declaraciones al Canal del Congreso, cuyos reporteros lo acompañan a sus actividades de semana de representación, sobre todo en el Cusco.

El 19 de diciembre, el presidente del Parlamento realizó acciones de fiscalización en la comisaría rural de la Policía Nacional en Huaro (Cusco).

“Si le exigimos a la Policía un mayor y mejor trabajo, también hay que darle los instrumentos para poder combatir la criminalidad y la delincuencia”, manifestó a las cámaras del canal de su institución.

En su primera actividad de este año, Soto participó en el inicio del año judicial en la Ciudad Imperial.

En su discurso, criticó que las autoridades nacionales hayan centralizado en Lima ese tipo de ceremonias. “Los representantes de los poderes del Estado siempre recurren al centralismo limeño, yo como cusqueño y provinciano he aceptado la invitación, es un gusto venir a mi tierra”, expresó.

A su ingreso y salida a la Corte Superior de Justicia del Cusco, el apepista fue pifiado.

La mayoría de las actividades de Soto en el Cusco y en otras regiones cuando cumple su semana de representación son cerradas. Es decir, no le da acceso a la prensa local para que le pueda realizar preguntas.

Un pasadizo para evitar a la prensa

Otras fuentes cercanas a la Mesa Directiva contaron a este Diario que el parlamentario de APP ha encontrado una forma de evitar a la prensa reunida en el Hall de los Pasos Perdidos: ingresa por una puerta lateral, ubicada en la calle Simón Rodríguez. Este acceso conecta a un pasadizo que llega directamente a la Presidencia del Congreso, donde hay varias oficinas.

Las mismas fuentes han referido que a lo largo de estos últimos meses se le recomendó a Soto brindar entrevistas y también realizar una conferencia de prensa donde ofrezca un balance de la legislatura que concluyó en la quincena de diciembre. Pero que Sandra Rodríguez, su principal asesora, habría bloqueado estas iniciativas.

Rodríguez- de acuerdo al programa “Cuarto Poder”- fue una de las consejeras de Soto que coordinó el ataque a otros congresistas cusqueños en redes sociales, a través de cuentas falsas.

Soto, incluso, según las mismas fuentes de El Comercio, en reuniones con congresistas de diferentes bancadas habría adelantando que, una vez que deje la presidencia del Congreso, denunciará a todos los medios de comunicación y periodistas que lo han “difamado”.

¿Y la rendición de cuentas?

La periodista Mabel Huertas, analista de 50 más 1, consideró que no solo en Palacio de Gobierno se evidencia una “falta de liderazgo” en la presidenta Dina Boluarte, sino también en el Congreso con la actitud de Soto. “Estamos navegando por aguas turbulentas sin capitán. ¿Por qué no declara a la prensa? Lo más certero es porque tiene muchos cuestionamientos. Y también porque ha tenido un pésimo manejo del Parlamento, no tuvo una agenda priorizada”, agregó.

En comunicación con El Comercio, Huertas sostuvo que las críticas a Soto ahora no solo son por las denuncias que arrastraba, sino también por su manejo del Congreso.

“Hay una serie de cuestionamientos a su administración, el Parlamento no logra empatizar con la ciudadanía, porque ni siquiera tratan de no utilizar recursos del Estado [en compras y bonos] cuando el país se encuentra en recesión”, complementó.

Huertas dijo que, a los funcionarios públicos, sobre todos a los que han sido electos por el voto popular, se les olvida que en democracia se rinden cuentas.

“Necesitamos que rindan cuentas, que se comuniquen con la ciudadanía y no solo por pronunciamientos, es una pena y una vergüenza que tengamos autoridades que no quieran ser interpeladas”, acotó.

El analista político Jeffrey Radzinsky consideró que el silencio de Soto guarda relación con que inicialmente, tras su elección como presidente del Congreso, enfrentó una serie de denuncias.

“Mi sensación es que en realidad él ha hablado poco de cuestiones programáticas y políticas, sus [pocas] apariciones estaban más vinculadas a esa defensa [de su figura ante acusaciones]”, manifestó.

En diálogo con este Diario, también indicó que la alianza que llevó a Soto a conducir la Mesa Directiva se ha venido fragmentando y “el último episodio ha sido el tema de la Junta Nacional de Justicia”.

El director de GFP, además, sostuvo que los políticos tienen “la obligación de rendir cuentas”, porque este es un acto “inherente” a su función y a sus cargos.

“Resulta insatisfactorio y criticable que altas autoridades no rindan cuentas respondiendo a los periodistas, que son los que comunican a la ciudadanía, y esto es válido para un presidente de la República, los ministros, pero también los congresistas y otras autoridades. Lo que demuestra [la actitud de Soto] es el bajo nivel que tenemos”, finalizó.

Antes de asumir la presidencia del Congreso, Soto presentó 14 querellas en contra de periodistas de la ciudad del Cusco.

El parlamentario de APP votó a favor de la llamada “ley mordaza” en primera votación. Después rectificó y marcó por el archivo del dictamen que proponía elevar la pena por difamación.