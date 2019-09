Los planteamientos del Ejecutivo podrían ser analizados por el Congreso si prima una línea reflexiva, señalan los analistas Pedro Tenorio y Alicia del Águila. El Legislativo tiene la presión de responder rápido para evitar una situación de ilegimitidad en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, según Javier Torres.

1. ¿Qué opina del nuevo planteamiento de una cuestión de confianza? ¿El Ejecutivo tenía un plan B?

Vizcarra ha tenido un margen de maniobra estrecho desde que asumió. Es posible que no haya previsto el archivo.

El presidente ha estado jugando con las cartas que le tocaban de manera bastante arriesgada, avanzando en la lucha contra la corrupción y no precisamente como un margen de maniobra muy grande. Dicho esto, es posible que no haya previsto este archivamiento ‘express’. Le ganaron la partida. Ahora, hay una serie de críticas razonables por parte de la ciudadanía respecto de cómo se lleva el proceso de selección de magistrados. Para ese objetivo, [la propuesta] me parece acertada.

Alicia del Águila - Analista política





Me parece una salida apresurada poco alineada con su principal propuesta de adelanto de elecciones.

Vizcarra le propuso al país “nos vamos todos” y obtuvo mucho apoyo popular con esta salida, dado al entrampamiento del que se sentía víctima. Hoy ha propuesto una salida diferente que revela que, al parecer, no había evaluado bien qué iban a hacer si la Comisión de Constitución archivaba este proyecto. Las consecuencias de esta cuestión de confianza van a ser muy diferentes de lo que planteó en su mensaje del 28 de julio.

Pedro Tenorio - Analista político





La última carta que tenía el presidente era presentar un proyecto distinto. No creo que haya sido sacada del sombrero.

El Ejecutivo puede emitir iniciativas legislativas sobre cualquier tema y presentar una cuestión de confianza sobre ello. Supongo que el fujimorismo y sus aliados van a buscar impedir que esto se discuta ahora, lo que generaría una situación de ilegitimidad del nuevo TC si se vota antes que la propuesta del presidente. Creo que este proyecto no era el plan B hace 15 días, pero tampoco lo están improvisando de la noche a la mañana porque ya era claro que se venía esta elección. Es un tema que estaba en boca de todos por la denuncia hecha por la magistrada Marianella Ledesma y los antecedentes de algunos postulantes.

Javier Torres - Analista político





2. ¿Qué escenarios se generan a partir de la propuesta del Ejecutivo?

Si predomina la línea más reflexiva, no tendría por qué haber problemas en aceptar las observaciones.

No tendría por qué tener problemas en aceptar la observación para hacer un proceso más mesurado, porque el Ejecutivo no le puede decir nombres al Congreso, sino solo ver el procedimiento. Se alargarán un poco los tiempos pero tienen la mayoría de los votos. Si gana la línea más emocional y radical dentro de la bancada fujimorista, sí puede haber un choque de trenes el lunes. Ahora, las posibilidades son políticas, no tanto legales pues como han señalado varios abogados el procedimiento para esta elección ya empezó.

Alicia del Águila - Analista política





Hay dos posiciones: unos que dicen que no es viable y otros que sostienen que se debe analizar el tema.

Unos dicen que si esta es la llave para que cese la confrontación, dado que el presidente abandonó el adelanto de elecciones, entremos a discutir lo del TC. Si no negamos la confianza, vamos a mantener la situación política dentro del cauce habitual porque no va a haber motivo para la disolución del Congreso. Este proceso puede durar varios meses y se pueden aceptar varios puntos del planteamiento de Vizcarra. Es como hacer tablas: él no ha ganado y nosotros tampoco, pero lo que necesitamos es sobrevivir a este momento difícil.

Pedro Tenorio - Analista político





En este nuevo escenario, todas las posibilidades están abiertas. Incluso las que ya se pudieron haber negociado.

El presidente pone contra la pared al Congreso, pues obliga a una respuesta en la que no pueden dar largas. La tienen que dar el lunes. Creo que el adelanto de elecciones era un tema cerrado para el Congreso, pero en este nuevo escenario todas las posibilidades están abiertas. Incluso las cosas que pudo haber estado negociando Salvador del Solar en los últimos días.

Javier Torres - Analista político





3. ¿Le conviene al presidente Vizcarra mantener el tono de confrontación con el Congreso?

El Ejecutivo está manifestando la opinión de la calle. Hay razones para no confiar en una conversación.

¿Cuál sería la alternativa que tendría el presidente? Tienes un Congreso que ya ha forzado la renuncia de un presidente y en poco tiempo está poniendo contra las redes al actual. Creo que hay razones para no confiar en que una conversación con la bancada mayoritaria les vaya a llevar a mejor puerto, lo que no quita que se pueda plantear un diálogo.

Alicia del Águila - Analista política





Vizcarra necesita salir con un tono de autoridad, pero al Congreso no le conviene mantener ese ritmo.

El tono confrontacional ayuda a Vizcarra porque así parece que él toma la iniciativa. Por eso, el Congreso debería tener un tono más conciliador, pues está ganando. El 28 de julio, Vizcarra salió con una jugada que nadie esperaba pero con el paso del tiempo y por no contar con aliados todo se ralentizó. Ahora está recuperando la pelota.

Pedro Tenorio - Analista político





No hay voluntad de un diálogo real. Si el presidente se sienta a dialogar, su vacancia está asegurada.

Cuando tienes al frente a una fuerza que te quiere vacar no veo posibilidad de diálogo. [El presidente del Congreso] Pedro Olaechea puede tuitear lo que sea, pero no hay ninguna voluntad de diálogo. Nada gana el presidente diciendo “me voy a sentar a dialogar con ustedes”; porque el día que haga eso, su vacancia está asegurada.

Javier Torres - Analista político





4. ¿Esta propuesta debilita la alianza entre Fuerza Popular y las bancadas que archivaron el proyecto de adelanto de elecciones?

Habrá que ver cuáles son sus motivaciones, si solo el adelanto de elecciones u otras razones como la Sunedu.

Esta sumatoria de bancadas tuvo relación con el caso específico del adelanto de elecciones. Hay que ver cuáles son las razones [de esta confluencia] hacia adelante.

Alicia del Águila - Analista política





La actitud de Becerril no les ha ayudado. Mal harían en repetir esa receta. Es momento del ajedrez.

Yo creo que ellos sienten que han manejado bien el tema dentro del poco espacio de juego que tenían. Pero estamos ante un momento complicado, pues continúan las investigaciones del Caso Lava Jato en el que no conocemos hasta dónde va a llegar.

Pedro Tenorio - Analista político





Se pueden generar algunos fraccionamientos que eviten conseguir los votos que necesitan para la elección.

Se les abre un frente en relación a la elección de los miembros del TC. Creo que los congresistas pueden estar de acuerdo en que no haya adelanto de elecciones. Pero en este otro tema, hay un objetivo de un grupo que quiere capturar el TC. No sé hasta qué punto esta coalición se va a mantener.

Javier Torres - Analista político