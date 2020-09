La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya designó a los nuevos jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún se mantiene incompleto dada la demora del Colegio de Abogados de Lima por elegir a su representantes, sin contar con que otros dos magistrados están por vencer su mandato. Ante el escenario adverso, el pleno del máximo ente electoral busca recurrir al Congreso en busca de una salida.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones está conformado por cinco miembros: uno elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República (quien lo preside); uno por la Junta de Fiscales Supremos; uno por el Colegio de Abogados de Lima; uno por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas; y uno por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas. Este año se vence el mandato de cuatro de los cinco miembros.

Magistrado Entidad a la que representa Vencimiento de mandato Ratificación Raúl Chanamé Orbe Colegio de Abogados de Lima Julio del 2020 No Luis Arce Córdova Junta de Fiscales Supremos Julio del 2020 Sí Ezequiel Chávarry Correa Universidades Públicas Setiembre del 2020 Por definir Víctor Ticona Postigo Corte Suprema de Justicia Noviembre del 2020 Por definir Jorge Rodríguez Vélez Universidades Privadas Noviembre del 2021 No cabe reelección

El mandato del magistrado Luis Arce Córdova también venció en julio. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos decidió reelegirlo como su representante ante el JNE. Solo se permite una reelección en este cargo, por lo que salvo Jorge Rodríguez Vélez que afronta su segundo mandato, todos los demás podrían quedarse un periodo adicional.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) decidió no ratificar al magistrado Raúl Chanamé Orbe, cuyo mandato en el máximo ente rector de los comicios venció el pasado 5 de julio. Pese a ello, el CAL ha convocado a su proceso electoral interno recién para el 19 de setiembre. El problema con la convocatoria es que se cruza con la del representante de la Universidades Públicas, Ezequiel Chávarry, cuyo mandato vence el 7 de setiembre.

Es decir, si es que las Universidades Públicas no elige a su representante antes del 7 de setiembre, el pleno del JNE se reduce a tres miembros, con lo cual se vería afectado su quórum y sus decisiones podrían ser objetadas.

Elección de alto costo

Recién el pasado 17 de julio -12 días después de haber vencido el mandato de su representante- el comité electoral del CAL publicó una convocatoria para empresas que puedan implementar el sistema de voto electrónico para el proceso de elección. Mientras que para el 24 de julio, recién se aprobó el reglamento de la elección.

El documento, al cual accedió este Diario, establece que todo candidato debe cumplir con el pago de 4 UIT (S/ 17.200) por concepto de inscripción. “Una vez realizado el depósito bancario no hay lugar a devolución por ningún motivo ni justificación”, añade el reglamento.

Hasta el 25 de agosto, siete candidatos habían pagado sus S/ 17.200 para su inscripción, según resolución del comité electoral a la que también accedió este Diario.

Candidatos para la elección del representante del CAL ante el JNE Javier Manuel Arias Serrano Néstor Walqui Hinojosa Jorge Luis Rioja Vallejos Cristóbal Manuel Campana Luis Alberto Ventura López Willy Ramírez Chávarry Marco Antonio Lara Flores

En una entrevista concedida a este Diario a finales de julio, Liliana Humala, secretaria del comité electoral del CAL, anunció que la elección se realizaría el 23 de agosto. Sin embargo, finalmente se llevará a cabo más de 20 días después de lo previsto. Se espera que los resultados, dado a que se empleará el voto electrónico no presencial, se conozcan el mismo 19 de setiembre.

Va por la reelección

Germán Small Arana, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), es el encargado del proceso de elección del representante de la Universidades Públicas ante el JNE.

El 7 de setiembre se vence el mandato de su actual representante Ezequiel Chávarry, y Small ha convocado al proceso de elección para tres días antes. Según explicó a El Comercio, el comité electoral ha desarrollado un sistema de elección electrónico donde enviarán un link a cada uno de los 22 decanos para que puedan emitir su voto secreto.

“Antes la elección era fácil porque convocabas y elegías. Ahora que todo debe ser virtual tienes que garantizar lo que dice la ley, que el voto es secreto. En nuestra Facultad hemos creado un procedimiento para que puedan votar a través de un link” , explicó el decano de la UNMSM.

Los candidatos inscritos hasta la fecha, según el decano Small, son tres. Uno de ellos es Ezequiel Chávarry, quien postula a la reelección.

Candidatos para la elección del representante de las Universidades Públicas ante el JNE Alberto Yaipén Hidalgo Exdecano de la Universidad Nacional de Piura Valentín Sanjinez Salazar Exdecano de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión Ezequiel Chávarry Correa Exdecano de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Víctor Ticona, el titular del JNE, tiene mandato vigente solo hasta el 20 de noviembre. Es decir, debe dejar el cargo un mes antes de la inscripción de listas de candidatos para el proceso electoral 2021. Según la normativa vigente, el titular del JNE es el representante del Poder Judicial. Por lo cual, el nombramiento del reemplazo de Ticona -o su ratificación- es sumamente importante.

Fuentes del JNE indicaron que se ha voceado a los jueces supremos Elvia Barrios y Javier Arévalo como posibles sucesores de Ticona.

Recurren al Congreso

Fuentes del JNE indicaron a El Comercio que el pleno viene redactando un proyecto de ley que presentarán al Parlamento, el cual busca crear un marco normativo para garantizar la continuidad en la administración de justicia electoral ante el vencimiento del mandato de sus miembros.

La propuesta busca modificar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones agregando el siguiente párrafo: “Vencido el plazo de su designación, los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederles” .

Esta es una figura que existe en otras instituciones como el Tribunal Constitucional. Seis de los siete magistrados del TC tienen su mandato vencido desde junio del 2019, pero se mantienen en su cargo debido a que el Congreso no designa a sus reemplazos.

José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, advirtió que la falta de miembros en el pleno del JNE podría traer complicaciones respecto a la toma de decisiones.

“Cuando tienen solo a cuatro miembros y no se ponen de acuerdo, el presidente siempre va a tener que dirimir. Todo queda en manos del presidente del pleno. Además, si un miembro tiene que abstenerse por algún conflicto o no puede asistir, quedarían solo tres y así no se pueden tomar decisiones. En el tribunal tienen que estar los cinco y mas aun en temporada electoral” , afirmó.