La Comisión de Constitución del Congreso 2020-2021 aprobó un dictamen que crea el distrito electoral de peruanos en el exterior y, para no aumentar el número de escaños, le resta dos a Lima, que pasará de 36 a 34 representantes. El texto tiene previsto ser debatido en el último pleno de la primera legislatura y sería de aplicación para las elecciones generales del 2021.

En un inicio, solo estaba contemplado que la comisión corrija un error del Congreso disuelto, donde se retiró a los peruanos en el exterior del padrón de Lima. Para los comicios extraordinarios del pasado 26 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió no aplicar dicha norma con errores, pero pidió al Congreso resolver el tema de manera legal.

Pero algunas bancadas como el Frepap decidieron ir más allá y proponer la creación del distrito electoral de peruanos en el exterior. El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), presentó un primer predictamen donde se creaban cuatro escaños para dicha representación, pasando de 130 a 134 congresistas en total. Pero esta propuesta no logró consenso.

Fue entonces que Chehade presentó un segundo predictamen planteando que el número total de congresistas se mantenga en 130, y que los escaños para el distrito electoral de peruanos en el exterior provengan de Lima. Con ello, la capital pasa de 36 a 34 representantes.

Con eso, ya no resulta necesario corregir el error del Parlamento disuelto, por lo que Constitución dejó sin efecto un dictamen previo que había aprobado. Pero la fórmula final, lejos de ser una solución, agrava el problema de la subrepresentación parlamentaria.

El problema de Lima

Para los comicios parlamentarios del pasado 26 de abril, el padrón de electores hábiles en Lima sumaban 8′421,092. De estos, los peruanos en el exterior representaban 974,230.

Con esa cifra de electores, en Lima teníamos un congresista por cada 233 mil electores. El promedio de representación del Congreso peruano es de un congresista por cada 190 mil electores.

Año Distrito electoral Electores hábiles Escaños Subrepresentación legislativa 2020 Lima + Peruanos en el exterior 8′421.082 36 1 congresista cada 233 mil electores hábiles 2021 Lima 7′446.852 34 1 congresista cada 219 mil electores hábiles 2021 Peruanos en el exterior 974.230 2 1 congresista cada 487 mil electores hábiles

Si tomamos como referencia el padrón electoral del 2020, la proyección arroja que la subrepresentación en Lima continúa por encima los 200 mil electores por cada congresista.

En el caso del distrito de peruanos en el exterior, la subrepresentación en más del doble.

De haberse aumentado cuatro distritos para los peruanos en el exterior, como planteaba el primer predictamen, la subrepresentación de Lima se mantendría sobre los 200 mil electores por cada congresista, pero la de peruanos en el exterior se reduciría a la mitad, solo un poco por encima de la capital.

“La subrepresentación del Parlamento se soluciona achicando distritos, porque 130 no representan a 30 millones. No se puede quitar a Lima porque ya están subrepresentados, pero es un tema político, no quieren crecer los escaños porque piensan que los van a criticar por un tema de costos”, explicó José Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

El informe y el proyecto

La Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, presidida por el politólogo Fernando Tuesta, elaboró en el 2019 un diagnóstico sobre la subrepresentación. Su conclusión era la necesidad de llegar a tener un representante por cada 150 mil electores. Tomando el padrón del 2020, a la fecha tenemos un legislador por cada 185 mil electores.

El referido informe señalaba que, para llegar a un congresista por cada 150 mil electores, se debía restablecer la bicameralidad, donde la Cámara de Diputados se mantenga con 130 representantes, pero reduciendo el tamaño de las circunscripciones electorales estableciendo un máximo de cinco escaños.

Distritos electorales con cinco o más escaños hasta el 2020 Electores hábiles Número de escaños Subrepresentación legislativa Arequipa 1′126.167 6 1 congresista cada 187 mil electores Cajamarca 1′079.203 6 1 congresista cada 179 mil electores La Libertad 1′399.522 7 1 congresista cada 199 mil electores Piura 1′365.687 7 1 congresista cada 195 mil electores Cusco 1′001.277 5 1 congresista cada 200 mil electores Junín 959.351 5 1 congresista cada 191 mil electores Lambayeque 957.821 5 1 congresista cada 191 mil electores Puno 905.547 5 1 congresista cada 181 mil electores Áncash 873.067 5 1 congresista cada 174 mil electores

A la fecha, Lima (34), Arequipa (6), Cajamarca (6), la Libertad (7) y Piura (7) son las circunscripciones que cuentan con más de cinco escaños. El proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, basado en las propuestas de la Comisión de Alto Nivel, no brindó una especificación exacta de la distribución pero establecía que las circunscripciones electorales se dividían en una por cada departamento, Callao, Lima (Lima Metropolitana y Lima Provincias), peruanos en el exterior y pueblos indígenas.

En el caso de estos últimos, sí se especificaba que tendrían 2 y 1 escaño, respectivamente. Eso dejaba 127 escaños para repartir entre 26 distritos electorales.

La legisladora Leslye Lazo (Acción Popular, Lima) presentó un proyecto de ley, el pasado 9 de junio, donde plantea dividir Lima en cinco distritos electorales: Lima Norte, Lima Este, Lima Oeste, Lima Sur, y Lima Centro, asignándoles siete escaños a cada uno. Estos sumaban 35, por lo que el escaño restante iba para el distrito electoral de peruanos en el exterior.

Esta propuesta ha sido acumulada en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el distrito de peruanos en el extranjero -el que le quita dos escaños a Lima- pero su propuesta no ha sido considerada.

Bicameralidad, ¿la solución?

Omar Chehade, titular de la Comisión de Constitución, refiere que el tema de subrepresentación se tocará cuando se debata el retorno a la bicameralidad. De llegarse a aprobar, al tratarse de una reforma constitucional, no aplicaría para las elecciones 2021.

“En el tema de la subrepresentación hay mucho populismo. En el sentido de que están pensando en la campaña electoral del 2021, y forzar más escaños puede jugarles mal. Voy a propone para la próxima legislatura la bicameralidad, espero que exista consenso”, adelantó Chehade a este Diario.

En el 2018, se sometió a referéndum una propuesta para el retorno de la bicameralidad, pero esta fue rechazada luego de una campaña en contra del presidente Martín Vizcarra, fundamentada en los cambios que introdujo el Congreso respecto a la propuesta inicial.

El especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, advierte que dividir Lima no será una tarea sencilla, debido a que cuenta con 43 distritos y se requerirá localizar la representación. “El tema con esta fórmula es que no le conviene al político tradicional que se concentra en la Lima mesocrática y no en los conos”, apuntó.

El debate sobre la subrepresentación y la bicameralidad promete ser largo. Mientras no se resuelva, el politólogo Fernando Tuesta ha advertido que Perú, siendo el quinto país en tamaño poblacional y electoral de América Latina, es el decimocuarto cuando se observa el número de su representación parlamentaria.

En América Latina, por citar solo algunos ejemplos, Bolivia tiene un parlamentario por cada 36.626 electores, Paraguay por cada 33.392, Uruguay por cada 20.316, Ecuador por cada 93.553 y Chile por cada 88.020.

Tuesta también ha mostrado que en 1980, en el Perú, un parlamentario representaba a 26.963 electores. Una década después, en 1990, la relación creció a un parlamentario por cada 41.718 electores. Sin embargo, en 1995, debido a los cambios producidos bajo la Constitución de 1993, la relación aumentó considerablemente a un parlamentario por cada 102.537 electores. Ahora, la relación es de uno por cada 190.764 electores.

