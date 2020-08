La Comisión de Constitución del Congreso 2020-2021 debatirá este martes la quinta versión de su predictamen sobre las reglas de democracia interna. Esta nueva fórmula legal ya no plantea el requisito de seis meses de afiliación para candidatos al 2021, sino que propone que puedan inscribirse ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones hasta el 30 de setiembre próximo.

De esta manera los principales candidatos que figuran en las encuestas y que aún no están inscritos en un partido, tendrán casi un mes y medio plazo para registrarse ante el ROP del JNE.

Entre los posibles candidatos que no están inscritos en partidos políticos figuran el alcalde de La Victoria, George Forsyth; el congresista Daniel Urresti; y la excandidata presidencial Verónika Mendoza. También afrontaba el mismo problema el ex primer ministro Salvador del Solar, pero el viernes pasado anunció que no postulará en el 2021.

La nueva propuesta también establece que, en el caso de las organizaciones políticas en vías de inscripción, los candidatos en las elecciones internas deben encontrarse en la relación de afiliados presentada por la organización política en su solicitud de inscripción ante el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Dicha solicitud debe ser presentada como máximo hasta el 30 de setiembre del presente año.

Nueva fórmula legal plantea que los candidatos puedan inscribirse a un partido hasta el próximo 30 de setiembre.

Pese a las observaciones presentadas por los organismos electorales, e l predictamen mantiene su planteamiento para dejar en libertad a los partidos políticos de elegir su mecanismo de elección interna: mediante “un militante, un voto” o a través de los delegados.

En el caso del segundo mecanismo, los delegados deberán ser previamente elegidos mediante mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había observado este punto, alegando que implicaba un doble proceso de elección interna: el de delegados y luego el de candidatos.

Asimismo, se mantiene el apartado donde se dispone que el JNE deberá poner al servicio de las organizaciones políticas, en un plazo de 45 días a partir de la fecha de publicación de la presente Ley, un Portal Electoral Digital (PED) que permita la realización, supervisión y validación de los siguientes trámites y actos de manera virtual.

Mutación normativa

El anterior predictamen no fue aprobado en Constitución después de cuatro sesiones, donde la fórmula legal ha ido variando en el tiempo. En un inicio, el texto planteaba exigir un año de militancia previa pero, tras una serie de críticas, se redujo el requisito a seis meses.

En un anterior texto también se establecía que las organizaciones políticas solo podrían presentar su inscripción -para postular al 2021- hasta el 31 de agosto. En la fórmula aprobada se extendió el tiempo hasta el 31 de setiembre.

En la última sesión del martes 21, se criticó ambos plazos y se propuso dos alternativas: que la exigencia no implique el registro de afiliación ante el ROP del JNE (así cada partido podía presentar una ficha de afiliación con fecha anterior a mayo) o que sean seis meses antes de la elección (dando plazo de inscribirse ante octubre).

Sin embargo, en la sesión del miércoles 22, el titular de Constitución Omar Chehade presentó la fórmula sin los cambios exigidos en la víspera.

La norma anterior sobre las elecciones primarias establecía, en su primera disposición complementaria, que los candidatos debían acreditar seis meses de afiliación antes de la realización de dicho procedimiento interno. Sin embargo, este Congreso aprobó una ley que suspendió las elecciones primarias hasta el 2022 por la situación de la pandemia.

“Si no se aprueba ninguna norma para las internas, no existe requisito de afiliación. Cualquiera sin afiliación podría postular”, explicó José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

El Congreso tiene hasta setiembre para introducir cambios en las normas electorales, pese a que el proceso electoral ya se encuentra en marcha tras la convocatoria del presidente Martín Vizcarra, el pasado 9 de julio.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Cateriano anuncia que el trabajo remoto se se extenderá hasta el 31 de julio de 2021