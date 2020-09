En plena época electoral, seis agrupaciones afrontan problemas dirigenciales que entorpecen su camino con miras a las elecciones generales del 2021. En agosto, el Congreso aprobó cambios en la normativa de democracia interna -ajustándola al escenario del COVID-19- donde se establece que los partidos tendrán hasta octubre para renovar sus directivas. El principal interesado es Acción Popular.

El partido de la lampa, la principal fuerza en el Congreso, tiene un presidente con mandato vencido. Mesías Guevara, actual gobernador de Cajamarca, debió dejar el cargo a finales del 2019, pero se mantiene hasta la fecha. Los legisladores de su bancada, Luis Roel (Lima) y Franco Salinas (Piura), fueron quienes desde la Comisión de Constitución impulsaron que se incorpore un artículo a la norma que obligue a los partidos a renovar sus dirigencias antes de iniciar la campaña electoral.

“Para las Elecciones Generales del año 2021, las organizaciones políticas de carácter nacional inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que a la fecha cuenten con cuadros directivos con mandatos vencidos, se encuentran obligadas, como máximo hasta el 31 de octubre del presente año, a efectuar elecciones internas para su renovación” , dice la ley promulgada el pasado 22 de agosto.

Pero en el partido de la lampa parece no existir apuro. Este Diario consultó sobre el proceso con el exlegislador Víctor Andrés García Belaunde, miembro del Comité Político, quien indicó que aún no existía fecha.

Otras fuentes refirieron que un sector de AP busca impulsar la candidatura de García Belaunde a la presidencia de la agrupación, pero este indicó no haber recibido ninguna propuesta formal.

Otro partido cuyo presidente tiene el mandato vencido, según lo consignado en el registro del JNE, es Perú Nación.

El Frente Amplio, organización con representación congresal, acaba de llevar a cabo una elección interna y esta ha devenido en un enfrentamiento. La agrupación izquierdista se ha dividido en dos facciones: una de ellas realizó comicios internos el pasado lunes 24 de agosto donde resultó ganador el exlegislador Marco Arana. Solo participaron alrededor de 700 militantes de los casi 7000 inscritos en el registro del JNE.

La otra facción, integrada por los exparlamentarios Humberto Morales, Hernando Cevallos y Wilbert Rozas, desconoce estas elecciones internas y ha convocado a un congreso partidario para fines de setiembre. En el Frente Amplio el más alto cargo es coordinador nacional, actualmente fuente del conflicto.

Otro partido izquierdista con problemas es Juntos por el Perú. Fuentes allegadas a la dirigencia explicaron que se ha producido un fraccionamientos entre Roberto Sánchez, el presidente oficial, y Yehude Simon, el fundador de la agrupación. Cada bloque viene realizando sus propias negociaciones de alianzas con miras al proceso electoral 2021.

En esa línea de fraccionamiento también se encuentra Vamos Perú. Su fundador y líder, el exalcalde del Callao Juan Sotomayor, se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Ancón I luego de que se confirmara el mandato de prisión preventiva de 36 meses que se le impuso como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por su presunta vinculación con la organización criminal “Rich Port 2”.

Fuentes de la agrupación indicaron que, dada la ausencia del líder, algunos dirigentes vienen realizando negociaciones para vender el logo y la estructura partidaria.

El Apra no tiene problemas con su presidente, pero sí con la elección de sus dirigentes, y una disputa con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Tenemos que resolver problemas internos ocasionados por el Jurado Nacional de Elecciones. A nosotros nos declararon improcedente una elección porque miembros del tribunal regional de Puno tenían 8 y no 10 años de militancia. Igual en Amazonas y Áncash. Hemos presentado una apelación” , explicó el exparlamentario Mauricio Mulder.

También vale recordar el caso de Todos por el Perú, que, en las elecciones congresales extraordinarias del 2020, se fraccionaron y presentaron dos listas. El JNE terminó declarando improcedentes las listas de ambas facciones y el partido no pudo participar de la contienda electoral.

Organización política Presidente Última fecha de elección Mandato hasta... Días en el cargo (contabilizados hasta el 31 de agosto del 2020) Acción Popular Mesías Guevara 2014 Vencido 2101 Alianza para el Progreso César Acuña 2019 2023 416 Frepap Jonás Ataucusi 2019 2023 385 Fuerza Popular Keiko Fujimori 2018 2022 930 Podemos Perú José Luna 2017 2021 1232 Somos Perú Patricia Li 2017 2021 1224 Partido Morado Julio Guzmán 2017 2021 1017 Apra César Trelles 2019 2023 309 Partido Popular Cristiano (PPC) Alberto Beingolea 2017 2021 989 Juntos por el Perú Roberto Sánchez 2017 2021 1065 Partido Nacionalista Ollanta Humala 2017 2021 1002 Perú Patria Segura Óscar Reggiardo 2018 2022 808 Perú Nación Francisco Diez Canseco 2015 Vencido 2016 Democracia Directa Andrés Alcántara 2018 2022 709 Avanza País Pedro Cenas 2018 2022 923 Contigo Gilbert Violeta 2019 2022 573 Todos por el Perú Aureo Zegarra 2017 2021 1066 Renacimiento Unido Nacional Ciro Gálvez 2019 2023 480 Vamos Perú Juan Sotomayor 2018 2022 836 Frente Amplio Elección interna impugnada. - - - Unión por el Perú No tiene. El partido lo dirige el secretario general. - - - Solidaridad Nacional De licencia. El partido lo dirige el secretario general. - - - Restauración Nacional No tiene. El partido lo dirige el secretario general. - - - Perú Libre No tiene. El partido lo dirige el secretario general. - - -

Suman cuatro las tiendas políticas que no tienen un presidente y se encuentran en manos de sus secretarios generales: Tenemos a José Vega en UPP; a Rafael López Aliaga en Solidaridad Nacional; a Jhon Fernández en Restauración Nacional; y a Vladimir Cerrón en Perú Libre. Además de ser los secretarios generales, son los rostros más visibles del partido.

En algunos casos como los de Vega y Cerrón, es conocido que son los dueños de la organización política. En el caso de Cerrón cuenta con un partido político y un movimiento regional.

López Aliaga tomó el timón de Solidaridad Nacional después de que Luis Castañeda pidiera licencia al partido. El empresario organizó al partido en las pasadas elecciones congresales extraordinarias y, si bien no logró que pasaran la valla, consiguió que el logo del sol postule por primera vez en los últimos 20 años sin la necesidad de una alianza electoral.

Estatutos a la medida

Este Diario también revisó los estatutos de los partidos y detectó que en varios casos se señala directamente que la presidencia está separada para sus líderes y dueños. Ocurre así en los casos de César Acuña (Alianza para el Progreso) y José Luna (Podemos Perú).

“La Presidencia del Partido le corresponde al ciudadano César Acuña Peralta, por un período de cuatro años, con posibilidad de reelección inmediata y por una cantidad de períodos indefinidos” , dice el estatuto de APP en su artículo 19.

Mientras que el artículo 34 de los lineamos de Podemos señala: “Fundador del Partido Podemos Perú es el máximo representante político, el cargo recae en el ciudadano José León Luna Gálvez, quien podrá ser reelecto en su cargo de Presidente” .

En el Frepap no existe una indicación así, pero en los últimos años no han tenido otro presidente que no sea Jonás Ataucusi, pese a que incluso fue reportado como desaparecido.

Hay partido como Unión por el Perú que no actualizan su estatuto desde el 2004.

Organización política Fecha de elaboración de su último estatuto Acción Popular 2009 Alianza para el Progreso 2017 Avanza País 2017 Democracia Directa 2013 Frente Amplio 2013 Frepap 2018 Fuerza Popular 2018 Juntos por el Perú 2017 Apra 2015 Somos Perú 2017 Partido Morado 2018 Partido Nacionalista 2016 Contigo 2020 Perú Libre 2019 Partido Popular Cristiano (PPC) 2019 Perú Nación 2018 Peru Patria Segura 2014 Podemos Perú 2019 Renacimiento Unido Nacional 2019 Restauración Nacional 2020 Solidaridad Nacional 2010 Todos por el Perú 2018 Unión por el Perú 2004 Vamos Perú 2015

