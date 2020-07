El presidente Martín Vizcarra convocó a elecciones generales para el próximo 11 de abril del 2021, con lo cual los partidos políticos deben ir alistándose para el proceso de selección de candidatos, en medio de la emergencia nacional que afronta el país a raíz del brote del COVID-19. Hasta la fecha, son 24 las organizaciones políticas que cuentan con inscripción vigente para postular de los comicios del próximo año, pero el número podría aumentar.

La Ley de Organizaciones Políticas establece que los partidos, para presentarse a los comicios electorales, deben contar con inscripción vigente, como máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al proceso electoral que corresponda. Dado a que ya se convocó a elecciones el pasado 9 de julio y que el plazo máximo para realizar tal convocatoria es el 15 de julio, ninguna organización política podría lograr su inscripción en dicho plazo.

Sin embargo, la Comisión de Constitución ha planteado una fórmula legal para que las nuevas agrupaciones puedan obtener su inscripción electoral hasta 30 días antes de elecciones internas. El magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Rodríguez Vélez, explicó que dichos comicios internos se realizarían entre octubre y noviembre. De aprobarse la propuesta de Constitución, los nuevos partidos tendrían hasta setiembre u octubre para quedar habilitados a postular en los comicios 2021.

Entre las nuevas agrupaciones que buscan su inscripción están Nuevo Perú (de Verónika Mendoza), Perú Firme (de Daniel Salaverry) y el Partido del Buen Gobierno (de Jorge Nieto). Según las leyes de reforma electoral, aprobadas el año pasado, las nuevas agrupaciones deberían cumplir una serie de requisitos para conseguir su inscripción, como acreditar 24.800 afiliados.

Los partidos políticos que ya contaban con inscripción electoral -al momento de aprobada la reforma- debían adecuarse a esos requisitos. Sin embargo, tras el brote del coronavirus, el máximo ente electoral suspendió el proceso de adecuación.

Otro punto clave a tener en cuenta para el proceso electoral 2021 es que, aquellos partidos políticos que no participen perderán su inscripción electoral. Lo mismo sucederá con los partidos que no pasen la valla electoral: 5% de los votos válidos a escala nacional o seis representantes en el nuevo Congreso. Esta norma no se aplicó en las elecciones del pasado 26 de enero pasado, debido a que el JNE interpretó que se trata de un proceso extraordinario y no de una elección general, como establece la norma.

Partido político con inscripción electoral Participó en el proceso extraordinario 2020 Pasaron la valla electoral en elecciones extraordinarias 2020 y tienen una bancada Candidatos presidenciables voceados Acción Popular Sí Sí Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco, Yonhy Lescano Alianza para el Progreso Sí Sí César Acuña Frepap Sí Sí Jonás Ataucusi Fuerza Popular Sí Sí Keiko Fujimori Unión por el Perú Sí Sí Antauro Humala Podemos Perú Sí Sí Daniel Urresti Somos Perú Sí Sí No se registra aún Partido Morado Sí Sí Julio Guzmán Frente Amplio Sí Sí Marco Arana Apra Sí No No se registra aún Partido Popular Cristiano (PPC) Sí No No se registra aún Solidaridad Nacional Sí No Rafael López Aliaga Contigo (antes Peruanos por el Kambio) Sí No Juan Sheput Juntos por el Perú (antes Partido Humanista) Sí No No se registra aún Todos por el Perú No - No se registra aún Restauración Nacional No - No se registra aún Renacimiento Unido (antes Siempre Unidos) Sí No No se registra aún Perú Nación Sí No No se registra aún Perú Libre Sí No No se registra aún Partido Nacionalista No - Ollanta Humala Democracia Directa Sí No No se registra aún Avanza País Sí No No se registra aún Vamos Perú Sí No No se registra aún Perú Patria Segura Sí No No se registra aún

“Un saludo a los compatriotas a nivel nacional. Aprovecho esta ocasión para solicitarles que apoyen en la tarea de organización y movilización del partido ad portas del proceso electoral que se viene para el 2021. Necesitamos que cada dirigente recupere sus bases, los comités, y se hagan presentes en la Secretaria Nacional de Organización. El Partido Nacionalista se presentará en este proceso electoral general con todas sus fuerzas” , se escucha decir a Ollanta Humala en un audio que compartió con la militancia de su partido, el pasado 27 de junio, fecha en la que recibió saludos por su cumpleaños.

De esta manera, el expresidente de la República (2011-2016) confirmó la participación del Partido Nacionalista. Después de que Humala dejara el poder, su agrupación política no participó en las elecciones generales del 2016 ni en los comicios extraordinarios del 2020.

Restauración Nacional y Todos por el Perú son otras dos organizaciones que no participaron en las elecciones del pasado 26 de enero. En el caso de la segunda agrupación, su postulación se frustró por disputas internas que conllevaron a que las facciones existentes presentes dos listas diferentes bajo el mismo logo partidario.

Si tomamos como referencia la valla electoral del 5% del año pasado, otras 12 agrupaciones -el Apra y el PPC, entre ellas- podrían perder su inscripción electoral si no mejoran sus resultados electorales.

Cabe recordar que Juntos por el Perú se quedó fuera de la repartición de curules, pues obtuvo 4.80% de los votos válidos en los resultados finales. Más alejados figuran el PPC (3.99%), Democracia Directa (3.68%), y Perú Libre (3.240%). El resto obtuvo resultados por debajo del 3% de votos válidos.

Algunos partidos ya han comenzado a buscar alianzas políticas. El pasado 12 de junio, las agrupaciones izquierdistas Perú Libre, Democracia Directa y Juntos por el Perú emitieron un pronunciamiento titulado “Alianza política ‘Nueva Constitución'” donde anunciaban que buscarían forjar la más amplía unidad en el espectro izquierdista.

En las elecciones del 2020, Juntos por el Perú y Perú Libre intentaron postular en alianza, pero terminaron presentando listas de manera separada, y sin lograr representación alguna en el Parlamento.

Vehículos electorales y la reforma

Así como existe una alta oferta de agrupaciones políticas, también se registra un número importante de candidatos buscando partidos con los cuales participar. La mayoría estaba en camino a constituir su propio partido, pero la pandemia cambió el escenario: Verónika Mendoza, Jorge Nieto, George Forsyth y Daniel Salaverry.

Algunos buscan alianzas, pese a que su agrupación no cuenta con inscripción. Verónika Mendoza lo intentó en el 2020, postulando algunos de sus candidatos en la lista congresal de Juntos por el Perú.

Otros no tienen a sus agrupaciones tan consolidadas, como el excongresista Daniel Salaverry que, por un breve periodo, se incorporó a Restauración Nacional e intentó cambiar el nombre, pero esto nunca se concretó y salió de dicha agrupación. También estuvo en conversaciones con Vamos Perú, que actualmente tiene a su líder Juan Sotomayor, exalcalde del Callao, en prisión preventiva por el Caso Rich Port II.

George Forsyth llegó a la Municipalidad de La Victoria con Somos Perú, pero en los últimos meses la relación con dicho partido se ha enfriado. Fuentes consultadas indicaron que el alcalde ha sostenido conversaciones con otros partidos como Restauración Nacional y Perú Patria Segura.

La gran incógnita sigue siendo Salvador del Solar quien, pese a figurar en los primeros lugares de las encuestas, es el que más alejado se mantiene del ámbito político. El ex primer ministro no cuenta con una agrupación política ni ha confirmado su interés por postular a la presidencia de la República.

Gran parte de estas candidaturas podrían verse limitadas si la Comisión de Constitución llega a aprobar el predictamen donde se plantea una exigencia de mínimo un año de afiliación política para ser candidato de un partido. Dadas las fechas, Forsyth, Mendoza, Nieto y Salaverry quedarían fuera de contienda por no poder cumplir dicho requisito.

Dada la pandemia, existen muchos requisitos que se están dejando de lado para el proceso electoral 2021. De aplicarse estos, varios partidos se verían perjudicados.

Partido político con inscripción electoral Acreditan tener 24.800 afiliados a más Cuentan con 65 comités en 20 departamentos del país Consiguieron más de 280 mil votos en las elecciones 2020 (promedio de votos necesarios para las elecciones primarias que se han suspendido hasta el 2022 por la pandemia) Acción Popular Sí Sí Sí Alianza para el Progreso Sí No Sí Fuerza Popular No Sí Sí Frepap Sí Sí Sí Unión por el Perú Sí Sí Sí Podemos Perú No Sí Sí Somos Perú Sí No Sí Frente Amplio No Sí Sí Partido Morado No Sí Sí Apra Sí Sí Sí Partido Popular Cristiano (PPC) Sí Sí Sí Solidaridad Nacional No Sí No Contigo No Sí No Juntos por el Perú No Sí Sí Todos por el Perú No Sí No participó Restauración Nacional Sí Sí No participó Renacimiento Unido No Sí No Perú Nación No No No Perú Libre No Sí Sí Partido Nacionalista Sí Sí No participó Democracia Directa No Sí Sí Avanza País No Sí Sí Vamos Perú Sí Sí Sí Perú Patria Segura No Sí Sí

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuáles son los nuevos distritos con más positivos de COVID-19 en Lima?