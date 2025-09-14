Fernando Vivas
Fernando Vivas

Carlos Álvarez, candidato del suspenso, una crónica de Fernando Vivas
Tiene ingredientes precisos para ser el outsider del 2026. Viene de un mundo distinto pero que en sí mismo incluye, subvierte y divierte la política: es el capo del humor político. En las encuestas de intención de voto es el constante tercero, pero es el que mejor distribución de adhesiones tiene por segmentos. Lo quieren en Lima al igual que en las regiones, los segmentos ricos al igual que los pobres, el Perú formal al igual que el Perú profundo. Esa uniformidad es estratégica.

