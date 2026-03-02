La Comisión de Fiscalización del Congreso citó a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a su sesión de este miércoles 4 de marzo, a fin de que expliquen diversos temas, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Burneo fue invitado a informar sobre los fundamentos para no acatar las resoluciones judiciales del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que permiten la participación del partido Unidad Popular en los comicios del próximo 12 de abril.

También deberá explicar los criterios aplicados en el otorgamiento de “inscripciones transitorias” a partidos políticos o alianzas electorales, así como sobre la denegatoria de “inscripciones provisionales”.

“Asimismo, deberá especificar qué partidos políticos o alianzas electorales han sido objeto de la aplicación de dichas figuras jurídicas, indicando los casos en los que se haya concedido o denegado la respectiva inscripción”, detalla el documento.

De igual modo, el titular del JNE tendrá que informar sobre las acciones que viene adoptando dicho organismo respecto a las infracciones en materia de publicidad estatal, neutralidad y propaganda electoral, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

“El informe deberá detallar las medidas de fiscalización, procedimientos sancionadores iniciados, pronunciamientos emitidos y estado actual de cada caso, precisando las normas aplicadas y las instancias competentes que vienen interviniendo”, refiere el documento de invitación.

Invitación al presidente del JNE, Roberto Burneo.

Franja electoral

En el caso del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se le pide informar las acciones adoptadas por el organismo electoral ante el presunto uso inadecuado de los recursos públicos destinados a la franja electoral, por parte de varios partidos políticos.

Invitación al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

También deberá presentar un informe sobre los recursos destinados al partido Ciudadanos por el Perú para la franja electoral y las acciones que estaría realizando la ONPE respecto a su retiro de las elecciones generales del 2026.

La Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización se realizará el miércoles 4 de marzo a partir de las 2:00 p.m. en la Sala N° 3 Luis Bedoya Reyes del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso.