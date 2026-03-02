Resumen

Los titulares de la ONPE, Piero Corvetto, y del JNE, Roberto Burneo, fueron citados por la Comisión de Fiscalización del Congreso. (Foto: GEC)
Los titulares de la ONPE, Piero Corvetto, y del JNE, Roberto Burneo, fueron citados por la Comisión de Fiscalización del Congreso. (Foto: GEC)
La Comisión de Fiscalización del Congreso citó a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a su sesión de este miércoles 4 de marzo, a fin de que expliquen diversos temas, en el marco de las elecciones generales del 2026.

