El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo Cubas, presentó un proyecto de ley que plantea que el escrutinio de votos en las elecciones sea grabado y transmitido en tiempo real desde cada mesa de sufragio, tanto en el Perú como en el extranjero. La iniciativa, denominada “Ley que garantiza la transparencia del escrutinio electoral mediante su registro audiovisual y transmisión digital en tiempo real”, ya fue derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
De aprobarse, los presidentes de mesa deberán filmar todo el proceso de conteo, desde la apertura del ánfora hasta la firma del acta final. Los registros audiovisuales se conservarán durante un mínimo de cinco años y se difundirán en las plataformas digitales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El objetivo, según el texto legislativo, es “fortalecer la transparencia, confianza ciudadana y legitimidad democrática del sistema electoral peruano”, además de garantizar el ejercicio del control ciudadano en los comicios. El proyecto responde a los cuestionamientos que suelen surgir tras cada proceso electoral por supuestas irregularidades en el conteo de votos.
La norma también reconoce que personeros de partidos políticos, observadores internacionales y ciudadanos podrán grabar de manera paralela el escrutinio, siempre que no interrumpan la labor de los miembros de mesa. Las grabaciones oficiales y ciudadanas tendrán valor probatorio en caso de impugnaciones, solicitudes de nulidad o denuncias de fraude.
La ONPE tendría la responsabilidad de establecer los protocolos técnicos, certificar los equipos de grabación, administrar las plataformas digitales y capacitar a los miembros de mesa. Asimismo, deberá implementar medidas de ciberseguridad para garantizar la integridad de los registros y evitar cualquier manipulación.
Por su parte, el JNE tendrá acceso permanente a los videos, podrá utilizarlos para resolver controversias y estará encargado de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de la norma. Incluso, el Ministerio Público podrá acceder a las grabaciones en caso de investigaciones.
