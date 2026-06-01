El Congreso de la República debatirá el próximo miércoles 3 de junio una moción de orden del día para que la Comisión de Fiscalización investigue las presuntas irregularidades en la votación de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, el pasado 12 de abril.

Se trata de la Moción 21875, que propone que el pleno otorgue a dicho grupo de trabajo facultades de comisión investigadora, por el plazo de 60 días, a fin de que investigue los hechos que llevaron a la demora y a la no instalación de mesas de sufragio.

De aprobarse el otorgamiento de dichas facultades, la Comisión de Fiscalización podrá requerir información, documentos, contratos y cualquier otro elemento relevante a las entidades públicas y privadas involucradas.

Asimismo, citar a funcionarios, exfuncionarios, proveedores y cualquier persona natural o jurídica vinculada a los hechos materia de investigación, así como solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones.

De igual modo, podrá coordinar con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y otros órganos competentes para el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, tendrá que elaborar un informe final que determine responsabilidades y formule recomendaciones normativas, administrativas y políticas.

Irregularidades en primera vuelta

Como se recuerda, en la primera vuelta del 12 de abril se reportaron retrasos generalizados en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana y otras regiones del país.

Así, se registraron demoras de varias horas que ocasionaron extensas colas, aglomeraciones y la imposibilidad de que numerosos ciudadanos ejercieran su derecho al voto en condiciones adecuadas.

Debido a estos hechos y en medio de graves cuestionamientos a su función frente a las elecciones generales de ese día, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Minutos después de conocerse la decisión, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado confirmando que se convocó a sesión plenaria y se aceptó la renuncia.

Asimismo, el organismo indicó que continuará la investigación preliminar seguida contra el exfuncionario por los “hechos de público conocimiento ocurridos durante la jornada electoral del 12 de abril del 2026”.

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