Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 3 de junio. (Foto: Congreso)
El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 3 de junio. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Congreso de la República debatirá el próximo miércoles 3 de junio una moción de orden del día para que la Comisión de Fiscalización investigue las presuntas irregularidades en la votación de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, el pasado 12 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.