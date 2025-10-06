Elecciones 2026: Estos son los principales nombres que se barajan en los partidos para diputados y senadores

Alianza para el Progreso (APP) es el mejor ejemplo de este panorama. En su lista del 2021 para Lima dejaron los primeros números para invitados como Gladys Echaíz y Roberto Chiabra, quienes abandonaron la bancada. Ahora, el partido de Acuña pondrá a la cabeza de lista a personas de confianza: Luis Valdez y Jessica Tumi.

Ante el panorama fraccionado, en APP piensan anclarse en su nicho electoral del norte, por lo que cambiarán de estrategia y postularán a Humberto Acuña (Senado) y María Acuña (diputada), además de que su líder César Acuña usará la posibilidad de postular al Senado a la par que se presenta a la presidencia.

Caso distinto es el de Fuerza Popular, donde varios dirigentes coincidieron en señalar que Keiko Fujimori postulará a la presidencia, mas no al Senado. En la lista para la Cámara Alta, los fujimoristas tambien apuestan por sus rostros mas visibles y de mayor confianza, como Miguel Torres o Martha Moyano. A esto se suma algunos rostros nuevos, como el exministro José Arista.

En Podemos sucede algo similar, donde los Luna están apostando por su entorno de mayor confianza y de mayor arrastre con miras a pasar la valla. Para Diputados en Lima, la lista será encabezada por el exlegislador Aron Espinoza, quien ha mostrado trabajo proselitista en Ate y ha comenzado a extender su presencia con pintas en El Agustino, Chorrillos, Pachacámac y Villa María del Triunfo; y en el Senado,tendrán el propio Luna padre a la cabeza.

Una coincidencia en la mayoría de partidos es que los candidatos han empezado a mostrar más interés por ir a la Cámara de Diputados. “La mayoría no quiere ser senador, porque alegan que les va a tocar la parte “fea” cuando tengan que decir que una ley popular no va”, explicaron las fuentes consultadas.

Este criterio de aplica en otras listas, como la de Renovación Popular o Avanza País, donde sus actuales parlamentarios han desistido de ir al Senado y encabezarán las listas para diputados.

Los partidos políticos pondrán a sus rostros más visibles a las cabezas de sus listas para las elecciones parlamentarias en 2026.

—Criterios—

El analista político Enzo Elguera coincidió en señalar que estamos ante una elección “fragmentada y atípica”, donde la recordación para la elección parlamentaria se enfocará principalmente en la recordación de de los números 1 y 2 de las listas.

“El resto de los candidatos a diputados y senadores tienen el reto de enseñar a votar a su electorado y hacer alianzas estratégicas con quienes son más populares o quienes tienen los primeros números”, apuntó.

El CEO de Imasolu ha podido identificar hasta tres criterios para de los partidos políticos para la conformación de las listas parlamentarias. El primero de estos tiene que ver con las “cuotas de poder”, donde los liderazgos se imponen en la conformación de listas. De lo revisado por este Diario, solo Acción Popular muestra una competencia interna para la lista de diputados: una encabezada por el exalcalde Jorge Quintana y la otra de los exlegisladores Ricardo Burga y Luis Roel.

El segundo criterio señalado por Elguera tiene que ver con la “visibilidad política” con la elección de personajes mediáticos con perfiles de voceros. El tercer criterio apunta a la “popularidad no política”. Este Diario ha informado casos como el de Avanza País donde se evalúa postular a Olenka Zimmerman o Génesis Tapia. También pudimos conocer que Fuerza Popular conversa con exintegrantes de Torbellino.