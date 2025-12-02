Newsletter Mientras Tanto
La Mesa Directiva del Congreso aprobó por unanimidad suspender los gastos de viáticos, pasajes y asignaciones para los congresistas durante las semanas de representación de enero, febrero y marzo de 2026, en el marco de las elecciones generales del próximo año.
Así lo anunció el presidente encargado de ese poder del Estado, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), en un video publicado a través de las plataformas informativas de la institución.
Explicó que, de esta manera, los congresistas podrán seguir cumpliendo con su trabajo en la semana de representación, pero sin recibir ninguna de esas asignaciones y viáticos, a fin de cautelar el buen uso de los recursos públicos.
“Todos estos gastos ya no serán pagados ni a los congresistas ni a los asesores. Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos”, precisó.
“Esto es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral. Esta importante decisión que ha tomado la Mesa Directiva, repito por unanimidad, y evitará críticas o mal uso de los recursos públicos en este periodo importante para el país”, agregó.
El último lunes Rospigliosi Capurro había informado que iba a plantear este pedido a la Mesa Directiva del Congreso, que se reunió este martes en horas de la mañana.
Sin neutralidad electoral
Semanas atrás, el Congreso de la República exoneró a los parlamentarios de la neutralidad política durante la semana de representación.
En agosto pasado, el pleno incorporó a su reglamento el artículo 25-A que -en la práctica- permite a los legisladores realizar actividades proselitistas, incluso en las semanas de representación, en pleno proceso electoral y con recursos del Estado.
Como informó El Comercio, con el nuevo artículo en vigencia, los congresistas pueden promover sus posturas ideológicas y partidarias sin que ello se considere una violación al principio de neutralidad, una garantía clave en tiempos electorales.
