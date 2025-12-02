El anuncio fue hecho por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, en un video publicado en sus redes sociales. (Foto: Congreso)
El anuncio fue hecho por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, en un video publicado en sus redes sociales. (Foto: Congreso)
Redacción EC
Redacción EC

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

La Mesa Directiva del Congreso aprobó por unanimidad suspender los para los congresistas durante las semanas de representación de enero, febrero y marzo de 2026, en el marco de las .

Así lo anunció el presidente encargado de ese poder del Estado, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), en un video publicado a través de las plataformas informativas de la institución.

LEE MÁS: Congreso debate y vota este miércoles informe que inhabilita por 10 años a Delia Espinoza

Explicó que, de esta manera, los congresistas podrán seguir cumpliendo con su trabajo en la semana de representación, pero sin recibir ninguna de esas asignaciones y viáticos, a fin de cautelar el buen uso de los recursos públicos.

“Todos estos gastos ya no serán pagados ni a los congresistas ni a los asesores. Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos”, precisó.

LEE MÁS: Pedro Castillo: Congreso debate y vota este miércoles inhabilitar por diez años a golpista expresidente

“Esto es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral. Esta importante decisión que ha tomado la Mesa Directiva, repito por unanimidad, y evitará críticas o mal uso de los recursos públicos en este periodo importante para el país”, agregó.

El último lunes Rospigliosi Capurro había informado que iba a plantear este pedido a la Mesa Directiva del Congreso, que se reunió este martes en horas de la mañana.

Sin neutralidad electoral

Semanas atrás, el Congreso de la República exoneró a los parlamentarios de la neutralidad política durante la semana de representación.

En agosto pasado, el pleno incorporó a su reglamento el artículo 25-A que -en la práctica- permite a los legisladores realizar actividades proselitistas, incluso en las semanas de representación, en pleno proceso electoral y con recursos del Estado.

LEE MÁS: José Jerí pide permiso al Congreso para viajar a Ecuador a un Gabinete Binacional el 12 de diciembre

Como informó El Comercio, con el nuevo artículo en vigencia, los congresistas pueden promover sus posturas ideológicas y partidarias sin que ello se considere una violación al principio de neutralidad, una garantía clave en tiempos electorales.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC