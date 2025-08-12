La congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley donde propone que los alcaldes provinciales soliciten licencia sin goce de haber para postular 60 días antes de la fecha central de las elecciones generales del 2026.

Se trata de la iniciativa legislativa 12058/2025-CR, que plantea modificar el párrafo final del numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Los alcaldes provinciales y distritales que postulen deben solicitar licencia sin goce de haber por un plazo no menor de sesenta (60) días calendario antes de la fecha de la elección. El Concejo Municipal está obligado a concederla. La falta de solicitud de licencia constituirá causal de improcedencia de la inscripción de la candidatura”, dice la propuesta de Chirinos Venegas.

En la exposición de motivos la legisladora señaló que la iniciativa responde a una situación “concreta y urgente”, pues según el cronograma emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los alcaldes que pretendan postular a un cargo distinto deberán renunciar de forma irrevocable hasta el 13 de octubre de 2025.

LEE MÁS: JEE de Lima Centro 1 solicita a encuestadora que se abstenga de incluir a Martín Vizcarra en sus resultados

“En cambio, los trabajadores o funcionarios públicos que no ocupan cargos de elección popular pueden solicitar licencia sin goce de haber recién desde el 11 de febrero de 2026. Esta diferencia de trato no solo genera una desigualdad injustificada, sino que afecta la equidad y la continuidad institucional en los gobiernos locales”, indicó.

Asimismo, afirma que al obligar a una autoridad edil a abandonar su mandato antes de culminar la gestión, la norma genera un “quiebre institucional” que pone en riesgo la continuidad de obras, convenios o programas sociales en curso, “con efectos concretos en el bienestar ciudadano”.

“En cambio, la licencia sin goce de haber permite garantizar la neutralidad electoral pues el alcalde se aparta del cargo durante la campaña sin poner en riesgo el funcionamiento de la administración municipal”, señaló.

Del mismo modo, Patricia Chirinos refiere que las experiencias en México y Chile demuestran que no es necesario exigir la renuncia como única forma de garantizar elecciones limpias.

“Los modelos comparados prueban que existen alternativas viables como la licencia temporal que aseguran la neutralidad del proceso sin sacrificar la institucionalidad ni los derechos fundamentales”, sentenció.