Las Elecciones Generales del 2026 se llevarán a cabo el próximo 12 de abril. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La bancada Renovación Popular, a iniciativa del congresista Esdras Medina, planteó que de manera excepcional el presidente electo en primera vuelta en las Elecciones Generales del 2026 jure al cargo ante el Congreso a los 5 días de haberse proclamado su victoria.

