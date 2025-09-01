El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, afirmó que los congresistas implicados en el caso ‘Mochasueldos’ no irán a la reelección con dicha agrupación políticas en las próximas elecciones generales del 2026.

En entrevista con Canal N, indicó que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que “hacer su trabajo” y determinar las responsabilidades de los acusados de cometer dicho delito, como las legisladoras Rosio Torres y Magaly Ruiz.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Tanto el Congreso de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que hacer su trabajo. Ellos, como parlamentarios, tienen el derecho a la defensa y al debido proceso, y es allí donde tienen que develarse si hay algún tipo de responsabilidad”, expresó.

“Por nuestra parte nos queda sancionar moralmente a aquellos que han incurrido en algún tipo de falta. No (volverán a postular), lo digo desde ahora, no van a postular por Alianza para el Progreso”, agregó.

Según su versión, tanto Torres como Ruiz “hoy no tienen un espacio en Alianza para el Progreso”, más allá de que son parlamentarias elegidas por mandato popular.

“Hay instancias que tienen que responder frente a la sanción. Si no han podido desvirtuar estas imputaciones, deben activarse”, aseveró Valdez.

LEE MÁS: Congresista Carlos Anderson renuncia al partido político Perú Moderno

El también excongresista calificó de “reprochable” y “deplorable” este tipo de casos y remarcó que los implicados deberían recibir toda la sanción que la ley ha establecido para este tipo de conductas.

“Si es así (que la mayoría es de APP) tienen que ser sancionados, que el Ministerio Público haga el trabajo. No conozco los entretelones ni los medios probatorios, no he podido revisar las carpetas”, acotó.

“El presidente del partido (César Acuña) y quien habla hemos sido bastante enfáticos, duros y firmes en rechazar este tipo de actos. Hemos sancionado a todos cuanto han incurrido en alguna falta grave y esta es una de ellas”, sentenció.

Cabe indicar que además de las legisladoras Rosio Torres y Magaly Ruiz, que permanecen en la bancada de APP, otra implicada es Heidy Juárez, quien fue electa por dicho partido y que ahora se encuentra en el grupo parlamentario de Podemos Perú.