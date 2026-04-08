La campaña para el Parlamento ha estado centrada más en cómo enseñar al electorado en la nueva cédula de cinco cuerpos, y esto ha ocasionado que los perfiles y las propuestas de los candidatos hayan quedado de lado. Lo único que han resaltado en las listas son los antecedentes, las candidaturas de rellenos y las bajas. De 8.353 candidaturas presentadas, solo 6.957 lograron su inscripción.

En total, 1.396 (el 20% del total) de candidaturas se quedaron fuera de contienda debido a varios factores: sus inscripciones fueron declaradas improcedentes, exclusiones, renuncias, retiros y hasta fallecimientos.

El mayor problema para los partidos fueron las improcedencias de candidaturas, las cuales suman 1.071 y responden a observaciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) que no se pudieron subsanar.

Los grupos con más problemas en las inscripciones fueron el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) y el Partido Demócrata Unido Perú, que afrontaron, cada uno, más de 100 candidaturas legislativas improcedentes.

Libertad Popular es otro partido que tuvo problemas desde el arranque, acumulando 92 candidaturas improcedentes.

Otros partidos que han visto reducidas sus listas por las improcedencias son: Avanza País (49), País para Todos (41) y Primero La Gente (38). Los casos de improcedencia revelaron problemas en la documentación, incluyendo casos donde no se consignaban firmas de los propios candidatos.

Este Diario reveló algunos casos de candidatos inscritos para rellenar listas, sobre todo en País para Todos, y en algunas agrupaciones que llevaban a grupos de hermanos como postulantes.

Las complicaciones de los partidos continuaron con las exclusiones, en su gran mayoría por omitir sentencias en sus hojas de vida. En El Comercio se han expuestos casos de Juntos por el Perú, País para Todos, Integridad Democrática y Partido del Buen Gobierno. En total, suman más de 200 exclusiones a postulantes al Parlamento.

El tercer bloque de bajas se dio con las renuncias, aunque solo llegan a apenas 101 candidatos que declinaron a seguir con su campaña.

Mientras que solo seis candidatos fueron retirados por sus propios partidos, a pesar de que varios, como Ahora Nación, anunciaron que depurarían varios postulantes tras revelarse sus antecedentes declarados en sus propias hojas de vida.

Ahora Nación solo retiró uno, mientras que Primero La Gente, retiró a tres de sus candidatos al Congreso.

El mayor problema para los partidos fueron las improcedencias de candidaturas, las cuales suman 1.071, las cuales responden a observaciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) que no se pudieron subsanar.

Cuestión de bolsones

Varias de las listas parlamentarias en contienda llegarán al 12 de abril con algunos huecos. Ahora Nación, el partido de Alfonso López Chau, no cuenta con candidaturas al Senado en Huancavelica, País para Todos no tiene opciones para el Senado en Amazonas.

País para Todos, el partido de Carlos Álvarez, afronta varias bajas para el Senado Múltiple: en Piura, Puno, San Martín, Tacna, Ayacucho, Lima Provincias llega con solo uno de los dos candidatos posibles.

En diputados afronta problemas en el sur: solo llega con dos de los seis candidatos para Arequipa, tres de los seis candidatos para Cusco, y cuatro de los seis candidatos en Puno.

Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, no presenta ninguna candidatura legislativa para Amazonas, ni en diputados, ni en senadores. Para el Senado, tampoco tiene postulantes en Cajamarca, una de las zonas donde ha venido haciendo campaña su candidato presidencial; y lo mismo sucede en San Martín y Ucayali.

En Arequipa, La Libertad, Moquegua, Pasco, JPP llega con solo una de las dos candidaturas posibles. Para diputados, la agrupación castillista se presenta sin representación posible en Pasco, Peruanos en el Exterior y Piura; siendo esta última una plaza importante de votos en el norte del país.

Obras, el partido de Ricardo Belmont, afronta un escenario de más vacíos para la contienda parlamentaria. En diputados, no tienen candidatos disponibles en Amazonas, Huancavelica, Moquegua y Tumbes. Mientras que en Senado Múltiple, también presenta huecos en las listas de Amazonas, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Tumbes.

Pero el más complicado es Primero La Gente, la agrupación que lidera Marisol Pérez Tello. En diputados no tienen candidatos en Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín, San Martín y Ucayali. En Lima, solo llegan con 23 de las 32 postulaciones posibles. Mientras que en el Senado Múltiple, no tienen candidatos en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Junín, Loreto, Madre De Dios, San Martín y Ucayali.

En total, suman más de 200 exclusiones a candidatos al Parlamento por omisiones en sus hojas de vida.

El peso de la marca

Para el analista político Gonzalo Banda, la elección parlamentaria es de lo más impredecible en la actual contienda electoral. Pese a ello, indicó que hasta la fecha, todo hace indicar que la conformación tendrá mucho del “elenco político tradicional”.

Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú tendrían una representación en el nuevo Parlamento, según el análisis de Banda. “Es una conclusión que sí se puede extrapolar y no estaría descabellado. Creo que van a competir APP y Somos Perú, porque son marcas con recordación, y luego tienes aspirantes como Belmont con Obras, que es un albur para el Congreso y no esperemos algo mejor de lo que vimos con Perú Libre. El Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación pueden meter algunas curules, así como Carlos Álvarez con País para Todos”, refirió.

Así es el panorama de las listas legislativas de los principales partidos políticos en contienda para el 12 de abril.

El analista político señaló que existen pocos partidos que se han preocupado por tener buenas listas, o por lo menos de colocar a los mejores cuadros en los primeros números. Pero, en líneas generales, Banda advirtió que se perdió el debate público sobre propuestas y agendas por campañas como la de #PorEstosNo que apuntaba la mira en contra de los partidos que tienen representación en el actual Parlamento.

“Lo que hicieron es producir la idea de que todos son malos, y desalientas el debate público de cualquier cosa. No discutes quiénes sí. Esto favorece al que tiene el voto duro más grande, y eso lo tienen las agrupaciones partidarias grane como Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, y Somos Perú”, explicó.

En El Comercio, Gonzalo Banda publicó una columna titulada “Por estos sí” donde esboza su argumentación sobre este punto.

La apuesta final

A mediados de marzo, el pleno del JNE definió el criterio que utilizará para medir la valla electoral: la suma de los votos válidos obtenidos en las dos formas de elección de la referida cámara, que son el distrito único nacional (la lista de 30 candidatos) y distrito múltiple (listas por regiones).

“Si en la sumatoria de la elección del Senado nacional se determina que son 20 millones de votos válidos y en la del Senado distrito múltiple, 25 millones de votos válidos, el total es 45 millones de votos válidos. Solo aquellas agrupaciones que cumplan o superen el 5% (2.25 millones) de esos 45 millones de votos, habrán cumplido el requisito”, detalló Eder Quiroz, jefe de Gabinete de Asesores del JNE, en declaraciones a El Comercio.

Tal como se recordó en una columna de opinión -también publicada en este Diario- solo cuatro partidos superaron el millón de votos en las elecciones parlamentarias del 2021. A modo que este criterio ha cambiado -y complicado- el escenario para varios partidos en sus proyecciones para ingresar al Senado.

Ese panorama ha llevado a varios partidos a enfocar su estrategia a priorizar su ingreso a la Cámara de Diputados, donde la valla sigue siendo del 5% (y siete diputados), pero sin reglas sumatorias como en el Senado.

Podemos, el partido de los Luna, viene redoblando esfuerzos con su lista de diputados para pasar la valla electoral y mantener su inscripción. La lista por Lima es encabezada por el excongresista Aron Espinoza.

En Podemos, por ejemplo, han decidido reforzar el voto en línea en sus comunicaciones, tanto territoriales como digitales, invitando a la gente a votar por las 5 “P” y reforzando a los número 1. Esto, según las fuentes consultadas, busca simplificar el voto y anclarse en su candidato con mayor arrastre: Aron Espinoza, el cabeza de lista por Lima.

Los cálculos de Podemos se basan en que Espinoza logró, en las elecciones parlamentarias del 2020, más de 110 mil votos preferenciales. En Ate, logró, la semana pasada, un mitin de cierre de campaña que congregó a más de 10 mil personas.

Para algunos partidos, ante la complicación en el Senado, el acceso a la Cámara de Diputados significa mantener la inscripción partidaria.

Lo mismo ocurre en Somos Perú y APP. En ambos confían en que la fuerza de su logo, sobre todo en regiones, les permita acceder fácilmente a la Cámara de Diputados y, en el mejor de los casos, también al Senado.

En Somos Perú, por ejemplo, confían que la figura de George Forsyth arrastre a la lista de diputados que el mismo candidato presidencial encabeza.

APP tuvo su cierre de campaña en Ate, en Lima. Su secretario general, Luis Valdez, pidió a sus simpatizantes no caer en la resignación.

Mientras que en APP, las fuentes señalan que pasarán la valla para diputados “sobrados” y que en Senado calculan tener cinco escaños en distrito único (César Acuña), La Libertad, Amazonas y Loreto. “Lo que ocurre en la mayoría de listas de APP es que son rostros nuevos porque se ha apostado por el partido antes que por invitados, después de la mala experiencia que se tuvo con Gladys Echaíz y Roberto Chiabra. El tema con esos rostros nuevos es que es su primera experiencia en campaña”, explicó una fuente.

En la lista de Lima, esto ha pasado factura, según las fuentes consultadas, por los siguientes motivos: la número 1, Jessica Tumi, ha sido reacia a los debates; al número 2, Carlos Vela, no se le vio al mitin de cierre de campaña en Ate; y la número 3, Yessenia Lozano solo ha aparecido en actividades junto a César Acuña.

Tres congresistas que postulan a la reelección hacen campaña conjunta.

En otros partidos, la preocupación no pasa por la valla, pero sí existe una disputa natural interna por resguardar el voto preferencial. En Fuerza Popular, por ejemplo, los número similares han empezado a hacer campaña conjuntas.

Tanto en paneles territoriales como en redes sociales, los número 3 de Fuerza Popular -en Senado nacional (Fernando Rospigliosi), Senado por Lima (Ernesto Bustamante), y diputado por Lima (Rosangella Barbarán)- vienen haciendo campaña conjunta para su reelección.

En el último tramo de la campaña, los candidatos al Parlamento han notado que esta elección será muy distinta a las anteriores y que podría significar un gasto innecesario en paneles que replican la vieja fórmula de colocar solo su número cuando ahora el elector se enfrentará a una cédula de cinco cuerpos.