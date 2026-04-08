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Resumen

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Este domingo 12 de abril también se definirá en las urnas la composición del nuevo Congreso que, a partir de este 2026, contará con dos cámaras: una de diputados y otra de senadores.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.