Diversos chats comprometen a Walter Chunga, asesor de la congresista Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), en una supuesta injerencia en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y contrataciones en el Estado, según reveló “Punto Final” este domingo.

De acuerdo con el dominical, Chunga Palacios es investigado por el Ministerio Público por formar parte de una supuesta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Según la tesis fiscal, dicha organización es sindicada de ofrecer a municipios distritales del interior del país la obtención de presupuestos para sus obras, a cambio de dinero. En esa investigación también está comprendido la pareja de Medina, Víctor Morales Chocano.

El caso se conoció en setiembre del año pasado, tras los allanamientos a la vivienda y oficina de la congresista y de los supuestos integrantes de la organización criminal, entre ellos el asesor Walter Chunga.

A este personaje se le incautó un celular, en el que se le encontraron conversaciones que hoy llaman la atención y que podrían abrir nuevas líneas de investigación.

Supuesta injerencia en elección de magistrados

En diversas conversaciones de WhatsApp se mencionan algunas maniobras para evitar que Pedro Hernández Chávez sea retirado del concurso público por supuestas faltas al reglamento.

Los otros postulantes que estaban en riesgo de ser expectorados eran Luis Carrasco García, Wilbert Medina, entre otros. El 21 de setiembre del 2023 el parlamentario José Cueto (Honor y Democracia), integrante de la comisión, solicitó una cuestión previa para que estas resoluciones sean revisadas en una sesión posterior.

Ese día la sesión comenzó pasada las 4 de la tarde. A las 4:37, luego de la intervención de Cueto, Pedro Hernández le escribió a Walter Chunga, el asesor de Elizabeth Medina, donde parecería pedirle explicaciones.

“¿Cuestión previa? O ¿votan en contra? Para qué convocan entonces, ciérnelo de una vez maestro, todos continúan y ya, creo que es lo mejor, salvo mejor parecer”, indicó. Chunga respondió: “Debería ser así, pero Cueto ya planteó la cuestión previa, solo nos queda apoyarlo”.

Hernández retrucó: “Pero ¿no se coordinó con él para salir todos de una vez? Bueno maestro, sé que estoy en buenas manos”. Chunga respondió al comentario sobre si con José Cueto se había coordinado: “Con él no”.

Al final, la comisión votó por continuar con su postulación. Según el registro de llamadas, las comunicaciones entre ambos se iniciaron el 25 de agosto de 2023, es decir, luego de que el nombre de Hernández quedara en la lista final de postulantes aptos a seguir en el proceso.

En total, se comunicaron cerca de 20 veces hasta el 5 de diciembre de 2023, cuando el tema de la elección del nuevo tribuno pasó al Pleno. Días después, el 14 de diciembre, Pedro Hernández fue elegido nuevo miembro del Tribunal Constitucional por 103 votos.

El año pasado, Walter Chunga se comunicó hasta en 4 oportunidades con Hernández Chávez, quien, a través de su oficina de prensa, señaló que no haría ningún pronunciamiento respecto a estas conversaciones.

Al respecto, Chunga manifestó que el magistrado del TC es un “conocido” suyo y que no recuerda bien la conversación. No obstante, enfatiza que la designación la definen los congresistas. “Yo no tengo ningún tipo de injerencia en esos compromisos políticos”, aseveró.

Designaciones en el Estado

La fiscalía también ha encontrado comunicaciones por WhatsApp entre Gissela Maguiña San Yen Man y Walter Chunga, en la que ambos hablan de colocar gente para que trabajen en el Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero (Fondepes), entidad adscrita al Ministerio de la Producción, a través de órdenes de servicio.

Por ejemplo, el 7 de marzo de 2023, Chunga le escribió a Maguiña: “Aparte de los 2 CV de Sirena, ¿cuántas personas necesitas colocar?”. Ella respondió: “Ya me atracó la asesora, pero quisiera poner a un amigo en las mismas condiciones que el hermano, si fuera posible, el monto sería de 2 a 2,5″. Chunga replicó: “No hay problema”.

En esa misma conversación, Maguiña le habla a Walter Chunga de las órdenes de servicios de un hermano suyo, Luis Chunga Palacios, quien ese mismo mes empezaría a emitir órdenes de servicios para Fondepes. “Le repito no tengo ningún grado de injerencia en ningún lugar, lo mío es el tema parlamentario”, dijo al ser consultado el tema.

Unos días después, Maguiña le sigue hablando al asesor parlamentario sobre colocar más gente en el Estado. “¡Buenos días, Walter! Sabes cómo quedó RRHH? Porque en todo caso podrías colocar al secretario técnico (…) de Fondepes. Hay un CAS por 10.000 (soles)”, le pidió.

“Punto Final” buscó los descargos de Elizabeth Medina, la parlamentaria para la que trabaja Walter Chunga, y que está comprendida en la misma investigación. “Pregúntele a él, yo no sé nada”, se limitó a señalar.