El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó este jueves las credenciales a los 60 senadores elegidos en las Elecciones Generales 2026, oficializando así su condición de integrantes de la denominada Cámara Alta que volverá a funcionar en el país tras más de tres décadas de ausencia.

La ceremonia marcó un hito en el proceso de retorno a la bicameralidad, aprobada mediante reforma constitucional. Con la entrega de credenciales, los senadores quedaron formalmente habilitados para asumir sus funciones cuando el nuevo Congreso se instale el próximo 28 de julio, dando inicio al primer periodo legislativo con dos cámaras desde 1992: un Senado y una Cámara de Diputados.

El nuevo Senado estará integrado por 30 legisladores elegidos en distrito único nacional y otros 30 elegidos por distritos múltiples, que representan a las distintas circunscripciones electorales del país.

En la ceremonia de entrega que contó con la presencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo se presentaron los senadores de Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

Rafael López Aliaga quien figuraba primero en la lista de senadores por distrito único nacional, no se hizo presente, tal como había anunciado unos días atrás.