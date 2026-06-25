Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Autoridades electorales entregaron las credenciales oficiales a los senadores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó este jueves las credenciales a los 60 senadores elegidos en las Elecciones Generales 2026, oficializando así su condición de integrantes de la denominada Cámara Alta que volverá a funcionar en el país tras más de tres décadas de ausencia.

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