La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso citó para este lunes 9 de setiembre al nuevo canciller, Elmer Schialer, luego que fuera cuestionado por sus declaraciones sobre el fraude electoral en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

La agenda oficial de la sesión de la comisión señala que empezará a las 11 a.m. del 9 de setiembre en el salón “Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea”.

El primer punto que evaluarán es la convocatoria al canciller Elmer Schialer para que “informe sobre los planes y acciones del sector a su cargo, entre otros temas que considere informar”.

La citación oficial fue remitida al ministro de Relaciones Exteriores el pasado 4 de setiembre con la firma de la presidenta de la comisión, Ana Obando (Fuerza Popular).

Comisión de Relaciones Exteriores convoca a Elmer Schialer.

Elmer Schialer ha sido cuestionado desde el día que juró al cargo por haber declarado sobre Venezuela manifestando que los problemas en dicho país producto de las fraudulentas elecciones de julio de este año deben ser solucionados “por los propios venezolanos”.

Posteriormente, precisó que la postura del Perú sobre Venezuela no ha cambiado tras la renuncia de su antecesor Javier González-Olaechea, aunque evitó calificar como dictadura al régimen de Nicolás Maduro, o afirmar contundentemente que su opositor, Edmundo González, fue el presidente electo en la contienda de julio.

“Yo soy el canciller de la República y tengo la obligación de asesorar a la señora presidenta en ese ámbito, pues ella dirige la política exterior. La diplomacia es un oficio discreto, es un oficio paciente. Sin duda alguna, quisiéramos tener soluciones mucho más rápidas en muchos problemas del mundo. Sin embargo, los problemas toman el tiempo que deban tomar, pero para ello tenemos que ser absolutamente firmes en los principios y cautos en el accionar”, explicó en la conferencia de prensa del miércoles.

El nuevo canciller también había adelantado que estaba dispuesto a acudir a la comisión parlamentaria cuando lo requieran.

“No solo es una obligación democrática del canciller y de todos los ministros asistir al Parlamento tantas veces seamos convocados para aclarar cuestiones, debatir también otras y para explicar la posición del Ejecutivo. En el caso personal, estaré muy gustoso, no solo es una obligación, es una que cumplo gustosamente, de acudir al Parlamento cuantas veces me se me convoque”, aseguró en declaraciones a TV Perú el miércoles luego de jurar al cargo.