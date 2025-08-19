Elvis Vergara gana poder en el Congreso pese a denuncia fiscal: ¿qué hay detrás de su designación en Ética y Fiscalización?

La decisión fue sorpresiva no solo por los cargos que enfrenta, sino porque la semana pasada el legislador también fue nombrado titular de la Comisión de Fiscalización. Con ello, concentrará el control de dos de los grupos de trabajo más influyentes en el último año del actual Congreso de la República, en medio de tensiones internas dentro de su bancada.

Vergara intentó minimizar las críticas y aseguró que su nombramiento responde a consensos. “Estoy asumiendo la Comisión de Ética Parlamentaria no como una aspiración personal, sino en cumplimiento del mandato de la mayoría de los congresistas de la comisión, que me han propuesto”, declaró a la prensa.

Además, desestimó la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en su contra por el Caso Los Niños. “Si revisamos esta acusación, veremos que los hechos y pruebas son los mismos que en una denuncia anterior. Eso nos hace entender que tendrá el mismo resultado: el archivo”, afirmó.

De acuerdo con el Ministerio Público, el expresidente Pedro Castillo habría liderado una red integrada por ministros y congresistas —entre ellos Vergara— que negociaba votos a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones en los ministerios de Transportes, Vivienda, Producción y otras entidades públicas, como Migraciones, la Policía Nacional y la Empresa Nacional de Puertos.

Designación en medio de crisis interna

Aunque la Comisión de Ética respaldó su designación, esta se definió previamente en negociaciones entre bancadas.

Según Vergara, el nombramiento fue consensuado dentro de Acción Popular. “En la reunión de bancada se determinó qué congresista iba a asumir cada comisión como miembro titular o accesitario. También estuvo la Comisión de Ética como parte de esos acuerdos”, señaló.

Sin embargo, la legisladora acciopopulista Silvia Monteza dio una versión opuesta en diálogo con El Comercio. Aseguró que el nombramiento la tomó por sorpresa y evidenció una vez más las divisiones internas en la bancada.

“Lamentablemente tengo que decirle que no hemos tenido reunión de bancada. Nos dijeron que el día miércoles se iba a convocar para designar las comisiones especiales que están quedando, como la Comisión de Ética, pero ahora ha sido una sorpresa para nosotros. El señor instaló la comisión y no ha comunicado a nadie. No sabemos cómo se están tomando las decisiones”, señaló a este Diario.

Bandos en pugna

Elvis Vergara y Silvia Monteza representan a facciones enfrentadas dentro de la bancada de Acción Popular.

El bloque de Vergara —integrado además por Juan Carlos Mori, Ilich López, Raúl Doroteo y Carlos Alva — es el que actualmente controla las designaciones en puestos clave del Congreso.

Mori encabeza la Comisión de Transportes y Comunicaciones; Doroteo ocupa la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto; e Ilich López ostenta la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva. En tanto, Alva es el actual vocero de la bancada.

En el otro extremo se ubican Monteza, Wilson Soto, Luis Aragón y Marleny Portero, quienes cuentan con el respaldo de la parlamentaria andina Leslye Lazo, esposa del presidente del partido, Julio Chávez. Sin embargo, este grupo no ha logrado la vocería ni espacios en las comisiones más importantes.

Monteza adelantó a El Comercio que pedirá la intervención de Chávez para forzar una reunión. Pero el líder partidario ha optado por desmarcarse de las decisiones del bloque parlamentario.

Recientemente, Chávez comunicó que suspendía las coordinaciones entre la dirigencia y la bancada, posición que luego ratificó en declaraciones a este Diario.

Fuentes acciopopulistas señalan que Chávez evalúa postular a la Presidencia en 2026, y que mantener distancia del grupo congresal sería parte de una estrategia para evitar que los conflictos internos afecten su imagen.

La noche del lunes 18, el congresista Luis Aragón compartió con El Comercio un comunicado del partido. En este, la agrupación política rechaza el nombramiento de Vergara y reitera que ha marcado distancia de las decisiones de la bancada.

Más frentes abiertos

Las tensiones no se limitan a Acción Popular. Elvis Vergara también mantiene un enfrentamiento público con el congresista Juan Burgos (Podemos Perú), quien renunció a integrar la Mesa Directiva de la Comisión de Fiscalización para el periodo 2025-2026.

Burgos justificó su decisión el pasado 14 de agosto: “Estar en la mesa directiva sería respaldar todo lo que haga [Vergara]. [...] Es un señor que está siendo investigado, que tiene una denuncia constitucional. Creo que no debería estar en la presidencia”.

El legislador acciopopulista no tardó en responder. El lunes 18, intentó desacreditar a Burgos al señalar: “El señor no es abogado. [...] Seguramente no le ha gustado que le enmendamos la plana respecto a la forma correcta en la que se deben llevar a cabo las sesiones y cómo se debe tratar, como presidente, una comisión tan importante”.

En medio de denuncias fiscales y pugnas, el poder que hoy concentra Vergara aviva las tensiones dentro del Congreso.

El congresista Alex Paredes (Somos Perú) asume la vicepresidencia de la Comisión de Ética, mientras que Pasión Dávila (Bancada Socialista) será el secretario.

La comisión sesionará los lunes a las 15:00 horas.

El grupo de trabajo está integrado por Rosángela Barbarán, Auristela Obando y Héctor Ventura (Fuerza Popular); Nelcy Heidinger y Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso); Kira Alcarraz (Podemos Perú); Margot Palacios (no agrupada) y Milagros Rivas Chacara (Perú Libre).

Por su parte, Somos Perú designó a Alex Paredes; Acción Popular, a Elvis Vergara; y la Bancada Socialista, a Alfredo Pariona Sinche y Pasión Dádvila.

En cambio, Renovación Popular, Avanza País y Honor y Democracia aun no acreditan representantes.