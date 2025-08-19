Martín Calderón
Martín Calderón

Elvis Vergara gana poder en el Congreso pese a denuncia fiscal: ¿qué hay detrás de su designación en Ética y Fiscalización?
A pesar de estar denunciado por la Fiscalía de la Nación por presuntamente integrar una organización criminal, el congresista Elvis Vergara (Acción Popular) fue designado este lunes 18 como presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria.

