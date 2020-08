La ministra de Economía, María Antonieta Alva, no solo afronta la batalla por reactivar la economía en medio de la pandemia del coronavirus. A sus problemas se ha sumado la arremetida del Congreso que, en su última sesión plenaria, aprobó dos mociones de interpelación en su contra con 87 preguntas de por medio.

Se puede decir que la ministra acaba de conseguir una victoria con reciente fallo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes administrados por concesionarios privados. El Congreso aprobó dicha norma por insistencia, ignorando las observaciones del MEF que advirtió la posibilidad de afrontar demandas internacionales.

Este fallo abre un escenario de otras posibles victorias del MEF contra las nuevas leyes de corte económico aprobadas por el Congreso: el retiro de fondos de la ONP y los ascensos automáticos en el sector salud. En una sesión de 12 horas, el pleno aprobó dos normas que generan un gasto de aproximadamente S/20 mil millones. Sin embargo, recurrir nuevamente ante el TC también configura un frente de confrontación contra grupos parlamentarios que ya comienzan a hablar de una posible censura.

El as bajo la manga

La ministra Alva está en la mira del Congreso desde junio pasado, cuando las bancadas de Podemos Perú, Unión por el Perú y el Frente Amplio se unieron para presentar la primera moción de interpelación en su contra. Son 32 preguntas sobre las acciones del Gobierno durante la pandemia.

Dicho pliego fue presentado el pasado 25 de junio, y estuvo encarpetado. El reglamento del Congreso (artículo 83) establece que esta clase de pedidos tiene preferencia y “es visto antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda”. “La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción”, añade el referido artículo.

En total, pasaron nueve sesiones plenarias -sin contar la de instalación de legislatura, y la solemne de 28 de julio- en las que la Mesa Directiva del Congreso no cumplió con dar trámite a la referida moción. Es decir, el pliego debió pasar al archivo, pero no fue así. Lo que ocurrió fue que se presentó una segunda moción con otras 50 preguntas. Ahora, la ministra deberá presentarse -entre el viernes 4 y el lunes 7 de setiembre- para responder 82 preguntas, muchas de ellas repetitivas -en ambas mociones, y respondidas ya en comisiones- y otras tantas que poco tienen que ver con la situación económica del país.

En la pregunta 7 del segundo pliego, por ejemplo, se pide una explicación sobre el concepto de “sólida espalda financiera”; en la pregunta 9 se visualiza, al final del enunciado, la frase “si responde ‘sí’, entonces dígame en qué país vive para contarle nuestra historia”; mientras que en la pregunta 22 se sostiene que “no es posible que los británicos nos vengan a enseñar a construir obras de riego”.

Algunas de las preguntas del pliego interpelatorio contra la ministra María Antonieta Alva. En total son 50 preguntas.

¿Por qué el Congreso demoró tanto en tramitar la interpelación contra la ministra de Economía? Existen dos factores claves. El primero tiene que ver con Alianza para el Progreso, y su resistencia a apoyar la moción.

Ocho días antes de la primera interpelación, los voceros de APP habían presentado una moción para invitar a la titular del MEF al pleno para que informe “respecto a las acciones desarrolladas en materia de competitividad, productividad y proyecciones en materia económica y productiva en todos los sectores involucrados, a fin dinamizar la economía nacional en beneficio de la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos”. Una invitación es como una sesión de interpelación pero más “amistosa” y sin un pliego de por medio.

La bancada de APP ha medido su accionar frente a la ministra María Antonieta Alva. Incluso, en las votaciones para la aprobación de las mociones de interpelación, se abstuvieron en bloque. Fuentes consultadas refirieron que la bancada apepista mantendrá la misma línea hasta culminar el proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto.

El Ministerio de Economía tiene hasta el 30 de agosto para enviar el proyecto para el año 2021, donde se encuentra el anhelado anexo 5. Humberto Acuña, legislador de APP, preside la Comisión de Presupuesto encargada de dictaminar el proyecto enviado por el MEF.

Una revisión realizada por este Diario a esas modificaciones muestra que el Parlamento introdujo más de 900 proyectos de obras, valorizadas en más de S/2 mil millones, en las leyes de presupuesto, entre el 2016 y 2019. A simple vista, estos montos pasan desapercibidos, pues representan menos del 1% del presupuesto anual.

Por su parte, un estudio académico evaluó la gestión de la presidencia de la Comisión de Presupuesto en los últimos diez años, y confirmó el criterio político utilizado para la repartición de la partida presupuestal.

“Con una composición del Congreso diferente, en tres períodos de gobierno, se halla un patrón de negociación política que lidera el presidente de esta comisión y beneficia a la región por la que fue elegido”, refiere el artículo que publicaron los politólogos Pablo Roca y Milagros Campos en el 2018.

Bajo estos parámetros y con el proceso electoral en marcha, la bancada de APP tiene una postura privilegiada desde la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Sobre todo porque es el partido que más autoridades subnacionales tiene a la fecha: cuatro gobernadores, 26 alcaldes provinciales y 236 alcaldes distritales.

El segundo factor que demoró la interpelación de la ministra Alva fue el cálculo político. Otras fuentes explicaron que, de haber procedido la interpelación antes de 28 de julio, los legisladores preveían enfrentarse a una cuestión de confianza.

Después del 28 de julio, cuando ya no se puede cerrar el Congreso, el escenario es distinto. Por la misma razón se retrasó la interpelación contra el ministro de Educación, Martín Benavides. Sin embargo, la moción contra el titular del Minedu prosperó primero debido a que se contaba con el apoyo de Alianza para el Progreso y Acción Popular en bloque.

En resumen, las fuentes coinciden en indicar que la moción contra la ministra Alva se estuvo guardando como un as bajo la manga, como mecanismo de presión en busca de que no se pongan trabas a las leyes de corte económico que se pensaban aprobar en esta segunda legislatura.

En la primera etapa de gestión, el MEF se había opuesto a todas las medidas económicas del Parlamento, incluso el retiro de fondos de las AFP, aunque el Presidente Martín Vizcarra no la observó.

En las bancadas esperaban tener, tras la investidura del primer ministro Walter Martos, la vía libre para aprobar su agenda económica, pero se volvieron a enfrentar con la oposición del MEF. Si bien la ministra Alva ya no salía a criticar al Parlamento de manera abierta, en las distintas reuniones sostenidas con las bancadas mantuvo su postura técnica. Ante ello, los legisladores decidieron sacar sus mociones bajo la manga.

El votos de las bancadas en las mociones de interpelación contra la ministra Alva Primera moción - Pliego de 32 preguntas Segunda moción - Pliego de 50 preguntas Acción Popular 20 a favor, 3 en contra 17 a favor, 6 en contra Alianza para el Progreso 22 abstenciones 22 abstenciones Frepap 14 a favor 14 a favor Fuerza Popular 6 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones 8 a favor, 4 en contra, 2 abstenciones Unión por el Perú 13 a favor 13 a favor Podemos Perú 11 a favor 11 a favor Somos Perú 11 en contra 11 en contra Partido Morado 2 a favor, 5 en contra, 2 abstenciones 2 a favor, 7 en contra Frente Amplio 6 a favor 6 a favor

Contando los votos

Desde que el primer ministro Walter Martos recibió la investidura y anunció un trabajo conjunto con el Congreso, la ministra María Antonieta Alva ha recibido en el MEF a nueve legisladores, según consta en los registros públicos de visitas de su institución. Los más interesados en visitarla han sido los legisladores izquierdistas del Frente Amplio y Unión por el Perú, bancadas que no solo impulsan su interpelación sino que buscan un cambio de modelo económico desde el fuero parlamentario.

Lenin Checco (Apurímac), vocero del Frente Amplio, sostuvo que no se ha transparentado la reactivación económica. “Desde mayo no se ha actualizado la lista de empresas beneficiadas, se lo he dicho a la ministra cuando nos hemos reunido. Por eso, si es que su respuesta sigue siendo que todos está bien, lamentablemente va a tener que dar un paso al costado, tendremos que cambiar de ministra”, refirió.

Alva es la ministra que más veces ha sido citada en el Congreso, desde las comisiones hasta la Junta de Portavoces. En la citación del pasado 30 de junio, en una sesión conjunta de los grupos de Economía y Presupuesto, no la dejaron exponer aduciendo que había una moción de interpelación en curso. La hicieron esperar conectada a la sesión virtual mientras los congresistas debatían.

En la última sesión plenaria, donde se debatió el retiro de fondos de la ONP, varios legisladores aprovecharon para criticar a María Antonieta Alva. Especialmente la legisladora Cecilia García (Podemos Perú, Lima), quien la llamó “la ministra de los millonarios”.

José Luna (Lima), también de la bancada de Podemos, fue el primer legislador que deslizó el escenario de una censura contra la titular del MEF. “El mensaje político que está dando este Congreso el día de hoy a esa ministra que vendrá el día martes a sustentar su plan económico es claro, que tiene que incluir cómo se le va a devolver a los hermanos de la ONP su dinero y no se va a jugar con ellos, como ya otros gobiernos han hecho malas experiencias con los hermanos del Fonavi” , dijo en el pleno del pasado 9 de agosto.

Desde la bancada de Podemos Perú se habló por primera vez de una censura contra la ministra María Antonieta Alva. Acá José Luna, Aron Espinoza y Cecilia García, los principales impulsores, durante la sesión donde se aprobó el retiro de fondos de la ONP.

Los intereses del titular de la Comisión de Defensa del Consumidor apuntan a que el MEF no ponga trabas a su agenda centrada en el tema pensionario. La propuesta para el retiro de fondos de la ONP hasta S/4.300 salió de Luna, y tiene un dictamen listo para el retiro facultativo del 100% de fondos de las AFP.

Luna tiene de aliados a Unión por el Perú y posiblemente podría conseguir al Frente Amplio y el Frepap. Esta última bancada ha tenido un discurso crítico contra la ministra y ha asegurado que “ningún funcionario es indispensable”.

Las cuatro bancadas arriba mencionadas suman un total de 45 votos (para mayor precisión no se cuentan a los legisladores de licencia). Una censura se aprueba con 66 votos, con lo cual aún les faltaría unos 21 votos. Somos Perú y el Partido Morado son dos bancadas que no apoyarían la censura, y ni siquiera respaldaron la interpelación. La única manera de conseguir los votos para la censura están en un voto en bloque de Acción Popular (23, sin contar a Manuel Merino) o Alianza para el Progreso (22).

Tal como explicamos líneas arriba, APP no tiene planes en el corto plazo de apoyar una censura contra la ministra Alva, y, por ello, se abstuvieron en la interpelación. Dicha postura se mantendrá, a menos que se produzcan trabas en el debate sobre la Ley de Presupuesto 2021.

En el caso de Acción Popular, sus facciones vuelven las proyecciones un tanto impredecibles. La bancada votó casi unánimemente a favor del retiro de fondos de la ONP: Ricardo Burga (Lima) fue el único que se abstuvo. Los legisladores Leslye Lazo, Mónica Saavedra, Hans Troyes y Luis Roel habían marcado también en abstención, pero al final cambiaron su voto a favor.

Ricardo Burga, quien es vocero alterno de Acción Popular, sostuvo a este Diario que no es el momento para censurar a la ministra María Antonieta Alva pues, tras las últimas leyes aprobadas en el Congreso, “las cosas se van a poner color de hormiga”.

“Ningún congresista se ha tomado el tiempo de pensar que, de cada 100 soles que ingresa de los asegurados, 72 se va al pago de planillas. Con la ley de ascensos automáticos, eso se va a aumentar hasta 87 soles, con lo que solo va a quedar 13 soles para medicinas e infraestructura. Se va a reducir el nivel de atención” , advirtió.

Pero el acciopopulista también criticó la falta de reacción de la ministra. Según, dijo la titular del MEF debió presentarse ante el pleno a explicar la inviabilidad de las leyes que se estaban debatiendo.

“Le ha faltado visión y manejo político”, dijo Burga. En la sesión plenaria, cuestionó la falta de sustentación de su colega de bancada Anthony Novoa, el encargado exponer la fórmula de retiro de fondos de la ONP, en su calidad de presidente de la Comisión de Economía.

Burga no apoyó la admisión de las dos mociones de interpelación presentadas contra la ministra Alva. En la primera votación lo acompañaron con el voto en contra Leslye Lazo y Hans Troyes, ambos habían sostenido reuniones con la ministra Alva en los días previos.

En la segunda moción, también se sumaron al voto en contra Otto Guibovich, Anthony Novoa y Carlos Pérez, pese a que en la primera votación habían marcado verde.

Otros legisladores de Acción Popular piensan lo contrario. Orlando Arapa (Puno) dijo que “la posibilidad de censura está abierta” y como sustento repite el discurso que se escuchó en la última sesión plenaria donde se debatió sobre la ONP: “solo se ha destinado dinero para las grandes empresas”.

Arapa indicó que viene coordinando su postura con otros cuatro legisladores que rechazan la gestión de la ministra Alva.

El resto de legisladores en Acción Popular espera a la sesión de interpelación del 4 y 7 de setiembre para tomar una postura: la de Burga o la de Arapa. De eso puede depender la continuidad de la ministra que hasta la fecha ha logrado sobrevivir a tres gabinetes en lo que va de la pandemia.

