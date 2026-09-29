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Resumen

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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es predidida por Juntos por el Perú (Foto: Archivo El Comercio).
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es predidida por Juntos por el Perú (Foto: Archivo El Comercio).
/ Victor Vasquez
Por Thalía Cadenas

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú (JP), sesiona este martes 29 -desde las 3 de la tarde- para sustentar y debatir el predictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. El análisis continuará este miércoles desde las 9 de la mañana.

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