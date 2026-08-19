El Gabinete Ministerial liderado por Luis Galarreta se presentará ante la Cámara de Diputados este jueves 20 de agosto desde las 10 a.m. para exponer la política general del gobierno.

Debido a una reforma constitucional aprobada por el Congreso anterior, la presentación del gabinete ya no dará lugar al planteamiento de una cuestión de confianza.

En la previa, Galarreta señaló que expondrá las líneas de acción de su gestión.

“Buscamos que cada peruano conozca con claridad los ejes de trabajo de este gabinete. No se trata de un simple trámite, sino del compromiso de articular medidas que de verdad lleguen a los hogares y alivien su economía”, señaló, de acuerdo con una nota de prensa compartida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La presentación de Galarreta incluirá un diagnóstico de la situación del país y los planes del Ejecutivo. Fuentes de El Comercio precisaron que se abordará la estrategia frente al fenómeno El Niño, la inseguridad ciudadana y el desarrollo económico.

Tras la exposición de Galarreta, los diputados tomarán la palabra. Al interior del Legislativo, se estima una jornada de entre cuatro y seis horas.