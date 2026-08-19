El Gabinete Ministerial liderado por Luis Galarreta se presentará ante la Cámara de Diputados este jueves 20 de agosto desde las 10 a.m. para exponer la política general del gobierno.

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