El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama este viernes 19 de junio - a las 3 de la tarde- los resultados de la elección de senadores (60) y diputados (130) del nuevo Congreso bicameral 2026-2031, así como de los representantes ante el Parlamento Andino.

Esto luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó con el conteo del 100% de votos y a más de dos meses de los comicios generales del 12 de abril.

La ceremonia solemne estará encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y se realizará en la sede del organismo electoral, ubicada en el distrito de Jesús María.

Seis partidos políticos lograron un escaño en el nuevo Congreso bicameral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular Obras y Ahora Nación.

Horas antes de la sesión de proclamación, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, comunicó al JNE su desistimiento irrevocable a ser proclamado y recibir la credencial como senador de la República, por lo que solicitó que el escaño sea asignado al candidato de su lista que corresponda según la votación obtenida.