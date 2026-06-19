Resumen
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama este viernes 19 de junio - a las 3 de la tarde- los resultados de la elección de senadores (60) y diputados (130) del nuevo Congreso bicameral 2026-2031, así como de los representantes ante el Parlamento Andino.
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