La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó para esta mañana al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para que respondan con los audios que los vincularían al caso “El Diablo”.

Los audios -difundidos en Panorama- los vincularían con un presunto caso de favorecimiento a expolicía -conocido como El Diablo, que purga condena por organización criminal. Esto cuando se desempeñaban en las carteras de Justicia (Eduardo Arana) e Interior (Juan José Santiváñez), en setiembre del 2024.





10:26 horas





Eduardo Arana: “No conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas (Conocido como El Diablo) (...) Nunca he traficado para que sea beneficiado con un traslado”, exclama.

Arana dice que “no reconozco este audio” y refirió que ya ha declarado ante el Ministerio Público “en calidad de testigo” en la investigación por presunto tráfico de influencias en contra de Santiváñez. @Politica_ECpe — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) September 17, 2025





10:22 horas

El primero en presentarse es el jefe del Gabinete Ministerial.

“No tengo responsabilidad política, jurídica y de ningún tipo. No reconozco este audio. Me causa sorpresa e indignación que se use este argumento para desestabilizar al gobierno”, exclama Arana.

“Llama la atención que un medio probatorio en poder del Ministerio Público haya sido difundido libre e impunemente”, añade.

10:20 horas





En la sesión de la Comisión de Fiscalización no están en la sala congresistas de Fuerza Popular, Somos Perú y de la izquierda, entre otro, que busca censurar a los ministros Arana y Santiváñez. @Politica_ECpe pic.twitter.com/OIek87tQyp — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) September 17, 2025

10:00 horas

En la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde se presentarán los ministros Eduardo Arana y Juan José Santiváñez a responder por los audios, solo hay dos congresistas en la sala. @Politica_ECpe pic.twitter.com/jppuYaV8Dk — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) September 17, 2025

“Ambos ministros tendrán que explicar ante la comisión los presuntos hechos en los que habrían estado involucrados cuando ejercían funciones en la cartera de Justicia e Interior”, adelantó el lunes el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara.

Vergara adelantó que solicitará facultades para investigar el audio entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

En declaraciones a los periodistas, indicó que si bien se presentarán mociones de interpelación o censura contra ambos funcionarios, el grupo de trabajo que preside tomará acciones para investigar el caso “como corresponde”.

“Definitivamente van a haber algunas mociones de interpelación o censura, pero por cuenta de la Comisión de Fiscalización vamos a pedir una autorización para poder investigar como corresponde, con todas las facultades de comisión investigadora”, expresó.