La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó para esta mañana al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para que respondan con los audios que los vincularían al caso “El Diablo”.
Newsletter Mientras Tanto
Los audios -difundidos en Panorama- los vincularían con un presunto caso de favorecimiento a expolicía -conocido como El Diablo, que purga condena por organización criminal. Esto cuando se desempeñaban en las carteras de Justicia (Eduardo Arana) e Interior (Juan José Santiváñez), en setiembre del 2024.
10:26 horas
Eduardo Arana: “No conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas (Conocido como El Diablo) (...) Nunca he traficado para que sea beneficiado con un traslado”, exclama.
10:22 horas
El primero en presentarse es el jefe del Gabinete Ministerial.
“No tengo responsabilidad política, jurídica y de ningún tipo. No reconozco este audio. Me causa sorpresa e indignación que se use este argumento para desestabilizar al gobierno”, exclama Arana.
“Llama la atención que un medio probatorio en poder del Ministerio Público haya sido difundido libre e impunemente”, añade.
10:20 horas
10:00 horas
“Ambos ministros tendrán que explicar ante la comisión los presuntos hechos en los que habrían estado involucrados cuando ejercían funciones en la cartera de Justicia e Interior”, adelantó el lunes el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara.
Vergara adelantó que solicitará facultades para investigar el audio entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.
En declaraciones a los periodistas, indicó que si bien se presentarán mociones de interpelación o censura contra ambos funcionarios, el grupo de trabajo que preside tomará acciones para investigar el caso “como corresponde”.
“Definitivamente van a haber algunas mociones de interpelación o censura, pero por cuenta de la Comisión de Fiscalización vamos a pedir una autorización para poder investigar como corresponde, con todas las facultades de comisión investigadora”, expresó.