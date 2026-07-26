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Elecciones en el Congreso bicameral EN VIVO | Sigue aquí el desarrollo de la jornada

11:11

La Lista 2 la conforman Norma Yarrow (presidencia), Karina Beteta (primera vicepresidencia), Diego Bazán (segunda vicepresidencia) y Gilmer Trujillo (tercera vicepresidencia).

11:11
  • Listas que compiten para la Cámara de Diputados

La Lista 1 está integrada por Jesús Reto (presidencia), Anali Márquez (primera vicepresidencia), Harvey Colchado (segunda vicepresidencia) y José Yataco (tercera vicepresidencia).

11:10

La Lista 2 la conforman Daniel Barragán (presidencia), Jaime Quito (primera vicepresidencia), Jaime Delgado (segunda vicepresidencia) y Nora Bonifaz (tercera vicepresidencia).

11:10
  • Listas que compiten para el Senado

La Lista 1 está integrada por Miguel Torres (presidencia), Alejandro Muñante (primera vicepresidencia), Nilza Chacón (segunda vicepresidencia) y Estanislao Mancha (tercera vicepresidencia).

11:09

Posteriormente, a las 5:00 p.m., se desarrollará de manera presencial la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

11:09

La elección del Senado se realizará primero. La sesión comenzará al mediodía (12:00 p.m.) y los senadores elegirán al presidente de la cámara, así como a quienes ocuparán la primera, segunda y tercera vicepresidencia.

11:08

El Congreso bicameral elegirá este domingo a los presidentes y vicepresidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado para el período legislativo 2026-2027.

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