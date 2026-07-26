Elecciones en el Congreso bicameral EN VIVO | Sigue aquí el desarrollo de la jornada
La Lista 2 la conforman Norma Yarrow (presidencia), Karina Beteta (primera vicepresidencia), Diego Bazán (segunda vicepresidencia) y Gilmer Trujillo (tercera vicepresidencia).
- Listas que compiten para la Cámara de Diputados
La Lista 1 está integrada por Jesús Reto (presidencia), Anali Márquez (primera vicepresidencia), Harvey Colchado (segunda vicepresidencia) y José Yataco (tercera vicepresidencia).
La Lista 2 la conforman Daniel Barragán (presidencia), Jaime Quito (primera vicepresidencia), Jaime Delgado (segunda vicepresidencia) y Nora Bonifaz (tercera vicepresidencia).
- Listas que compiten para el Senado
La Lista 1 está integrada por Miguel Torres (presidencia), Alejandro Muñante (primera vicepresidencia), Nilza Chacón (segunda vicepresidencia) y Estanislao Mancha (tercera vicepresidencia).
Posteriormente, a las 5:00 p.m., se desarrollará de manera presencial la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La elección del Senado se realizará primero. La sesión comenzará al mediodía (12:00 p.m.) y los senadores elegirán al presidente de la cámara, así como a quienes ocuparán la primera, segunda y tercera vicepresidencia.
El Congreso bicameral elegirá este domingo a los presidentes y vicepresidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado para el período legislativo 2026-2027.
El Congreso bicameral elegirá este domingo a los presidentes y vicepresidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado para el período legislativo 2026-2027.