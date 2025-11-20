Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Escucha la noticia

00:0000:00
Reinfo: Informales realizaron una veintena de visitas al Congreso antes de la ampliación del registro
Resumen de la noticia por IA
Reinfo: Informales realizaron una veintena de visitas al Congreso antes de la ampliación del registro

Reinfo: Informales realizaron una veintena de visitas al Congreso antes de la ampliación del registro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“No se equivoquen, solamente se ha aprobado la votación del dictamen. Ese dictamen lo que tenemos que hacer es que tiene que entrar sí o sí al pleno. (...) Y con la presión y las negociaciones que hagamos, las conversaciones que hagamos con los diferentes partidos, es que tenemos que forzar que el jueves se agende la votación en el pleno”. Con estas palabras, Máximo Adolfo Franco Bequer, dirigente de la Confemin Perú (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú), se dirigió a sus bases luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobara la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el último martes.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC