El acuerdo preliminar era que a Acción Popular le iba tocar la presidencia de tres comisiones: Ciencia, Producción y Defensa del Consumidor. Incluso ya habían definido en la interna quiénes iban a ser los presidentes. Sin embargo, ocho integrantes renunciaron a la bancada, citando como motivación la elección de Darwin Espinoza como portavoz el grupo. La consecuencia se hacía previsible: con los siete miembros que quedaban, las comisiones asignadas a la bancada de la lampa se iban a reducir a solo una.

Para Darwin Espinoza, sin embargo, la bancada seguía teniendo 15 integrantes. “Estoy tarde”, dijo inicialmente a la prensa que lo abordó a su llegada al Palacio Legislativo. Luego accedió a declarar. Su posición era la misma de la jornada anterior: las renuncias de los ocho disidentes de AP recién se iban a evaluar en una reunión de bancada convocada para el miércoles de la próxima semana. Así, en el papel, la renuncias aún no eran oficiales y la distribución de comisiones no cambiaba.

La renuncia de María del Carmen Alva, motivada por la elección de Darwin Espínoza como vocero, antecedió a otras siete renuncias en la bancada.

“La reunión es el día miércoles y no podemos tomar ninguna decisión apresurada, porque según las conversaciones que tenemos puede llegar congresistas [a reconsiderar sus renuncias]. Y si hoy nos quitan comisiones es la bancada, no Darwin Espinoza, la que se vería afectada”, aseguró. “No nos estamos aferrado a las comisiones. Estamos tratando de tender estos puentes”. El legislador llegó a comentar a El Comercio que se había logrado reunir con algunos de los renunciantes el día previa, pero no quiso decir con quién o con quienes.

Firmes en la renuncia

El aparente optimismo de Darwin Espinoza, investigado por el caso ‘Los Niños’ y recientemente implicado en el caso de la encarcelada empresaria Sada Goray, contrastaba con lo manifestado por los propios renunciantes y por fuentes de este Diario ligadas a la bancada: los ocho disidentes no iban a retroceder. Los intentos de convencerlos para que declinen sus renuncias no habían tenido éxito.

“Están queriendo dilatar el tiempo para que hoy no puedan quitarles las dos comisiones que nos les corresponden”, advertía una de las renunciantes, Silvia Monteza. “Estamos firmes, nos quedamos como no agrupados. Hasta anoche que hemos conversado, todos se mantienen en la misma línea. Ya hemos hecho un pedido solicitando que se reduzcan las comisiones [asignadas a Acción Popular] y se redistribuyan”.

El resto de voceros de bancadas consultados antes de que inicie la Junta de Portavoces evitó adelantar cuál iba a ser su postura frente a la posible redistribución, alegando que era un tema interno de la bancada y que se iba a discutir en la sesión. Y ciertamente, los efectos de las renuncias en Acción Popular fue uno de los principales puntos del cónclave de voceros, que se terminó extendiéndose por casi cuatro horas.

Poco antes del inicio de la junta, los legisladores Ilich López y Silvia Monteza se ratificaron en sus renuncias a Acción Popular

Fuentes de El Comercio indicaron que a poco de iniciada la Junta de Portavoces, se dio cuenta de un oficio enviado por los renunciantes de Acción Popular, en el que pedían reconsiderar la votación de la distribución de comisiones aprobada la semana pasada. Ello a partir de la salida de más de la mitad de la bancada en ese lapso. Con ello, a lo que quedaba de AP solo le correspondía presidir una comisión. El presidente del Congreso puso el tema a debate y votación, donde ganó la iniciativa de modificar el cuadro, restándole dos comisiones al grupo liderado por Darwin Espinoza.

Esto provocó un primer momento tenso dentro de la sesión, que pasó a un primer cuarto intermedio (receso) minutos antes de las 10 a.m., mientras se recomponía el cuadro de comisiones. “Acción Popular es una de las bancadas a las que se le está reduciendo [el número de comisiones]. Obviamente, ha sido un punto de partida de tensión, propia de un debate de esta naturaleza, en el que ellos están cediendo dos comisiones”, comentó luego a El Comercio José Jerí, vocero de Somos Perú, a su salida de la junta.

Alrededor de una hora después, con la Junta de Portavoces nuevamente en marcha, los ex Acción Popular anunciaron que sus renuncias habían sido aceptadas. “Finalmente, se aceptó nuestra renuncia a la bancada de #AcciónPopular y, a partir de este nuevo escenario, la recomposición de las comisiones del Parlamento ya es una realidad”, dijo en Twitter Silvia Monteza. “Las ocho renuncias las aceptaron”, precisó poco después a este Diario.

“Se oficializó mi renuncia a la bancada, pero jamás a mi militancia ni a mis convicciones acciopopulistas; para mí no se trata de números o comisiones, se trata de postulados de conciencia”, agregó después Ilich López. Karol Paredes, otra de las disidentes, ratificó que su salida era de la bancada, pero no del partido. Esto le impediría formar parte de otro grupo parlamentario. De hecho, fuentes de El Comercio indicaron que hay renunciantes que consideran retornar al grupo más adelante, pero solo si Darwin Espinoza sale de la vocería.

Finalmente, se aceptó nuestra renuncia a la bancada de #AcciónPopular y, a partir de este nuevo escenario, la recomposición de las comisiones del Parlamento ya es una realidad. — Congresista Silvia Monteza (@SilviaMontezaAp) August 10, 2023

Se oficializó mi renuncia a la bancada, pero jamás a mi militancia ni a mis convicciones acciopopulistas; para mí no se trata de números o comisiones, se trata de postulados de conciencia, soluciones y hacer del Perú un país con oportunidad para todos. — Ilich López (@ilichlopez2023) August 10, 2023

Un primer cuadro preliminar que circuló en ese momento daba cuenta de los cambios que luego se confirmarían: Podemos Perú iba a asumir la Comisión de Ciencia, mientras que Fuerza Popular se haría con la Producción. Para Acción Popular solo iba a quedar la Comisión de Defensa del Consumidor, para la cual Wilson Soto ya había sido elegido internamente como presidente.

Alrededor del mediodía, cuando parecía que se iba a llegar a un acuerdo, se abordó otro punto polémico: la situación de los congresistas que renunciaron a Perú Libre y buscan formar una nueva bancada, denominada Nueva Constitución Socialista. Más temprano, estos habían anunciado que presentaron un acción de amparo ante el Poder Judicial para anular un acuerdo previo de la Junta de Portavoces que desconoció la formación de la bancada y no los incluyó en el cuadro de comisiones.

El amparo seguirá su trámite en un juzgado constitucional, pero los reclamos también se trasladaron a la sesión de la Junta de Portavoces, lo que llevó a un nuevo cuarto intermedio. “No están de acuerdo [con el cuadro de comisiones] y cuando alguien, un congresista o una bancada, no está de acuerdo, puede pedir un cuarto intermedio. Están en todo su derecho. Si no llegamos hoy a un acuerdo, esto se va a extender más”, comentó Kirra Alcarraz, de Podemos Perú, antes de volver a la junta.

En ese lapso también se anunció que las sesiones del Consejo Directivo y del Pleno del Congreso, que estaba programados para el mismo jueves a esa hora y para este viernes, quedaban suspendidas. Allí se tenía previsto ratificar el acuerdo de Junta de Portavoces sobre el cuadro de comisiones, al cual no se llegaba hasta ese momento.

Suspensión de la sesión del Consejo Directio y el pleno del viernes

Comisiones definidas

Finalmente, poco antes de la 1 p.m. las bancadas llegaron a un acuerdo. “Se ha hecho ya aprobación del cuadro de comisiones”, afirmó el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, a su salida de la junta. Agregó que a su bancada no se le había dado la presidencia de la Comisión de Ética, como habían solicitado, sino que esta había ido para la bancada de Avanza País. Fuentes parlamentarios comentaron que está previsto que Diego Bazán sea el designado para liderar ese grupo.

El cuadro finalmente aprobado no tuvo sorpresas en la presidencia del resto de comisiones y, respecto al cuadro preliminar, solo se hicieron algunos cambios en las vicepresidencias y las secretarías. La bancada de Fuerza Popular, la más numerosa con 22 integrantes, quedó con la presidencia de cinco comisiones: Constitución, Economía, Agraria, Relaciones Exteriores y Producción. El partido naranja ya definió a Martha Moyano, César Revilla, Eduardo Castillo y Alejandro Aguinaga como los presidentes de las primeras cuatro y solo faltaría que definan al titular la quinta.

Perú Libre quedó al frente de la comisiones de Fiscalización, Justicia y Vivienda. Esto a pesar de que los cuatro renunciantes a Perú Libre quedaron como no agrupados, con lo que su número de integrantes se redujo de 16 a 12. Margot Palacios, vocera de este grupo, dijo a El Comercio que aún no definen quiénes serán los presidentes. No obstante, fuentes parlamentarias indicaron que se manejan las opciones de Wilson Quispe, Milagros Rivas y María Agüero para presidir esas tres comisiones, respectivamente.

La bancada de Fuerza Popular quedó al frente de cinco comisiones parlamentarias. (Foto: GEC)

Pese a que no tendrán la presidencia de una comisión en este año, Jaime Quito, renunciante a Perú Libre, afirmó luego de la junta que Nueva Constitución Socialista seguirá con los trámites para ser reconocida como bancada. “No somos considerados en los cuadros de comisiones, eso va a tener su propio proceso. Vamos a continuar trabajando como bancada, haciendo todo lo que nos compete como congresistas”, declaró.

Alianza para el Progreso estará al frente de las comisiones de Salud y Transportes, además de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Desde la bancada indicaron que Lady Camones seguirá al frente de este último grupo. Cambio Democrático también tendrá dos comisiones, Comercio Exterior y Pueblos Andinos; así como el Bloque Magisterial con Energía y Minas, y Trabajo. Para presidir esta última comisión se vocea a Pasión Dávila, quien a inicios de año estuvo suspendido por agredir a un colega en el pleno.

Otras bancadas con dos comisiones cada una son Renovación Popular con Inteligencia y Mujer y Familia; Podemos Perú con Ciencia e Inclusión Social; y Avanza País, con Defensa Nacional y Descentralización. Esta última bancada, como se mencionó, también presidirá la Comisión de Ética para el periodo 2023-2025.

Comisión (24 ordinarias más Ética y SAC) Presidencia 1. Agraria Fuerza Popular 2. Ciencia Podemos Perú 3. Comercio Exterior y Turismo Cambio Democrático - JPP 4. Constitución Fuerza Popular 5. Cultura Unidad y Diálogo 6. Defensa del Consumidor Acción Popular 7. Defensa Nacional Avanza País 8, Descentralización Avanza País 9. Economía Fuerza Popular 10. Educación Perú Bicentenario 11. Energía y Minas Bloque Magisterial 12. Fiscalización Perú Libre 13. Inclusión Social Podemos Perú 14. Inteligencia Renovación Popular 15. Justicia Perú Libre 16. Mujer y Familia Renovación Popular 17. Presupuesto Somos Perú 18. Producción Fuerza Popular 19. Pueblos Andinos Cambio Democrático - JPP 20. Relaciones Exteriores Fuerza Popular 21. Salud Alianza Para el Progreso 22. Trabajo Bloque Magisterial 23. Transportes Alianza Para el Progreso 24. Vivienda Perú Libre Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Alianza Para el Progreso Comisión de Ética Avanza País

Con solo una comisión quedaron: Acción Popular con Defensa del Consumidor; Perú Bicentenario con Educación; Unidad y Diálogo con Cultura; y Somos Perú con Presupuesto. José Jerí, vocero de este último grupo parlamentario, confirmó a El Comercio que él será el titular de dicha comisión.

Finalmente, en la Junta de Portavoces también se aprobaron a los 30 integrantes de la Comisión Permanente y los de la Comisión de Ética. Además, fuentes legislativas indicaron que se acordó que los parlamentarios renunciantes a sus bancadas podrán tener espacio en lo grupos de trabajo, pero que no podrán presidirlas.

Los acuerdos adoptados este jueves tendrán que ser ratificados el lunes, día para el que se ha citado a una nueva sesión del Consejo Directivo para las 10:00 a.m.; y luego en la sesión del Pleno del Congreso, programada para ese mismo día desde las 3:00 p.m.