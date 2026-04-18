A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados se compone de una elección compacta, donde Fuerza Popular -cuya candidata presidencial Keiko Fujimori tiene asegurada su pase a segunda vuelta- tendrá la primera minoría con al menos 40 curules.

La correlación de fuerzas es clara en la Cámara Baja. Por el lado de la derecha, Fuerza Popular (40) y Renovación Popular suman 56 votos; y por el lado de la izquierda, Juntos por el Perú (31), Ahora Nación (10) y Obras (15) suman los mismos 56 votos.

A la mitad, y como posible péndulo de la balanza, se posiciona el Partido del Buen Gobierno con 18 votos.

Los rostros de Lima

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima se encuentra a más del 86%, con lo que nos permite conocer los principales nombres que podrían ingresar a la Cámara de Diputados.

Los principales nombres de diputados para Lima son Harvey Colchado (Ahora Nación) y Norma Yarrow (Renovación Popular), siendo ambos los más votados en la cámara con más de 100 mil votos cada uno. Yarrow, secretaria general del partido celeste, no solo ha logrado la reelección, sino que ha duplicado los 51 mil votos que logró en la elección parlamentaria del 2021.

Entre los más votados de Lima también figuran Indira Huilca (más de 84 mil votos) y Cecilia Chacón (más de 72 mil votos).

DIPUTADOS POR LIMA (cálculo al 18 de abril, pueden darse variaciones con el avance del conteo oficial)

Candidato Partido Norma Yarrow Renovación Popular José Baella Renovación Popular Roxana Rocha Renovación Popular Javier Cipriani Renovación Popular Alexander Segura Renovación Popular Frank Krklec Renovación Popular Paola Martínez Renovación Popular Leo de Paz Renovación Popular Aldo Bravo Renovación Popular Cecilia Chacón Fuerza Popular Diethell Columbus Fuerza Popular Ronsagella Barbarán Fuerza Popular Pier Figari Fuerza Popular Marco Pacheco Fuerza Popular Pierangeli Dodero Fuerza Popular Flor Meza Fuerza Popular Óscar Reto Partido del Buen Gobierno Nathaly Molina Partido del Buen Gobierno Luis Quispe Partido del Buen Gobierno Hilda Fernández Partido del Buen Gobierno Rossana Alayza Partido del Buen Gobierno Jessica Benítez Partido del Buen Gobierno Romina Uribe Partido del Buen Gobierno Harvey Colchado Ahora Nación Indira Huilca Ahora Nación Jair Manrique Ahora Nación Angel Meneses Ahora Nación Jeenny Samanez Obras Victor Piñan Obras Andrea Medina Obras Raul Camargo Obras Giannina Avendaño Juntos por el Perú

Por el momento, Juntos por el Perú viene logrando un escaño en Lima, algo que al inicio del conteo no estaba dentro de sus proyecciones. Lo curioso es que la curul se quedaría con Giannina Avendaño, quien -al 86% de actas escrutadas- contaba con más de 20 mil votos, superando a los 13 mil votos de su candidato presidencial Roberto Sánchez, quien encabezó la lista de diputados por la capital.

De no pasar a segunda vuelta o de perder en la misma, Sánchez no conseguiría la reelección como diputado. Quien también se queda fuera de la Cámara de Diputados es Irma Castillo, hermana del preso expresidente Pedro Castillo.

En el caso de Renovación Popular, sus diputados provienen del Congreso o de la Municipalidad de Lima. De la entidad edil, están los regidores Roxana Rocha y Leo de Paz, así como el presidente de la Fundación Lima, Javier Cirpriani, y los asesores José Baella y Aldo Bravo.

Mientras que en la facción legislativa, figura la actual legisladora Norma Yarrow y dos asesores parlamentarios que dan el salto a una curul: Frank Krklec (asesor principal del congresista José Cueto) y Paola Martínez (asesora principal del congresista Alejandro Muñante, quien logrará la reelección como senador).

Fuerza Popular ha logrado el retorno de dos exlegisladores: Cecilia Chacón, así como la reelección de Rosangella Barbarán. Mientras que Marco Pacheco y Flor Meza provienen de las juventud naranja que venían laborando como asesores en el Congreso. Este Diario reveló que Pacheco formaba parte del grupo selecto de personas que habían entrado a trabajar con sus familiares, en su caso con su hermana.

En Partido del Buen Gobierno, todos son rostros nuevos. El más conocido a nivel mediático es Luis Quispe Candia, reconocido por su labor con la ONG Luz Ambar a favor de la reforma del transporte. Destacan los restos jóvenes de Rossana Alayza y Nathaly Molina. Esta última logró ser la segunda más votada siendo la 22 de la lista, gracias a su campaña con una agenda animalista.

El caso País para Todos

En diversas entrevistas, representantes de País para Todos han dicho confiar en que podrían tener representación en el nuevo Congreso 2026-2031. Esto a pesar de que su candidato presidencial Carlos Álvarez se despidió rápidamente del terreno político para regresar a sus labores como comediante.

A más del 80% de actas escrutadas, el partido fundado por Vladimir Meza presenta una situación particular: ha logrado pasar la valla del 5%, pero no logra tener siete diputados en distintas circunscripciones.

Los cálculos arrojan que solo podrían obtener unos cuatro escaños, lejos de los siete requeridos para poder acceder a una bancada.

PARTIDOS CON MÁS DEL 5% DE VOTOS VÁLIDOS (cálculo al 18 de abril)

Partido Porcentaje de votos válidos en Cámara de Diputados Escaños Fuerza Popular 14.33% 40 Renovación Popular 11.28% 16 Partido del Buen Gobierno 10.73% 18 Juntos por el Perú 10.67% 31 Ahora Nación 8.71% 10 Obras 8.41% 15 País para Todos 5.78% No logra acceder a escaños

Otros partidos que tenían esperanza de llegar a la Cámara de Diputados, se quedaron lejos de la valla electoral. Alianza para el Progreso quedó con 3.08%, Podemos con 2.64% y Somos Perú con 2.57%.