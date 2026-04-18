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Resumen

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La definición del nuevo Congreso bicameral también avanza voto a voto para definiciones claves en su correlación de fuerzas partidarias. Los partidos políticos que pasarían la valla electoral se disputan espacios para la composición de la nueva Cámara de Diputados que tendrá 130 escaños.

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